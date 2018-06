Zo gaat de performance-versie van de Tesla Roadster heten

Wordt het P200D With Outer Space Mode?

Tesla is nog steeds groeiende en eind vorig jaar lieten ze zien wat ze in hun Mars hadden om deze groei vast te houden. Naast de toekomst van het vrachtverkeer had Elon Musk nog een verrassing in petto: de Tesla Roadster. Die wordt snel. Om je even op te frissen met de nummertjes: van 0 naar 100 km/u in 1.9 seconden, zo’n 10.000 Nm aan koppel en een prijs van 200.000 dollar. De Roadster is daarmee het meest extreme product wat Tesla gaat leveren.

Tenminste, niet die Roadster. Er waren al berichten dat Musk een extremere Roadster op de planning heeft staan. Over specificaties wil hij nog niks kwijt maar hij wil de benzineaangedreven supercars verpletteren. Hij wil een buitenaards snelle sportwagen bouwen.

En dat laatste bracht hem op een idee. Terwijl de hele Tesla-saga op aarde gaande is, heeft Elon nog meer dingen aan zijn hoofd, zoals Mars verkennen. Hij liet al zien dat die Marsmissie en Tesla prima te combineren vallen, al dan niet op een zeer Muskische manier. Het ruimtebedrijf van Musk genaamd SpaceX kan nog wel eens bijzonder belangrijk worden voor buitenaards leven.

De performanceversie van de nieuwe Roadster gaat daarom “SpaceX Package” heten. Of die ook echt de ster van de melkweg wordt moet blijken, want ook op de Balkan zitten de jongens van Rimac niet stil om die titel te pakken. Dat gaat nog leuk worden.