Max Verstappen de snelste in spekglad Turkije [video's] - Autoblog.nl

De eerste vrije training leverde vermakelijke beelden op, want op het spekgladde Istanbul Park in Turkije was Max Verstappen de snelste.

Het is altijd leuk als de Formule 1 neerstrijkt in onbekend gebied. Je weet van tevoren gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dit seizoen hebben we meerdere keren te maken gehad met zo’n situatie en dit weekend is het weer zover. Het circus is in Turkije om los te gaan op Istanbul Park.

Glad, gladder, gladst

Alsof het zooitje tijdens de eerste vrije training werd losgelaten op een schaatsbaan. Zo ging het er aan toe vanmorgen (Nederlandse tijd). Op camerabeelden was goed te zien hoe de baan aan het glimmen was. Om je een beeld te geven. Denk aan iemand met z’n haar strak in de gel en er vervolgens nog een dosis haarlak overeen spuit. Of Formule 1 auto’s die rijden over de gladgeschoren benen van een vrouw.

Het leverde in elk geval vermakelijke beelden op. De coureurs reden voorzichtig om gevoel te krijgen op de baan. Meerdere keren gingen de rijders in de rondte. Onder andere Bottas, Verstappen, Latifi, Gasly en Kvyat maakten een spin. Gelukkig elke keer zonder schade en slechts een kortstondige gele vlag.

De eerste vrije training in Turkije leverde voor Max Verstappen de snelste tijd op. Opmerkelijk genoeg met een Alexander Albon op nummer twee. Dat gezegd hebbende zeggen de resultaten eigenlijk niets. Iedereen was merkbaar op z’n hoede om te voorkomen dat de bolide in een grindbak of erger zou eindigen met die gladde omstandigheden. De Mercedessen bleven op een 9 (Bottas) en 15 (Hamilton) steken. Maar we weten allemaal dat dit ongetwijfeld gaat veranderen in de latere trainingen en kwalificatie.

Een interessant moment was er nog toen Verstappen bezig was met een snelle ronde, maar Giovinazzi zat te slapen. De Alfa-rijder ging niet aan de kant, waardoor Max noodgedwongen de Italiaan over het groene vlak moest inhalen. Check het moment hieronder.

Het maakt benieuwd naar de overige vrije trainingen en natuurlijk de kwalificatie en race. Met het inrijden van de auto’s op het circuit zal het minder glad worden, maar het is niet uit te sluiten dat het hier en daar toch nog wat gladjes kan blijven gedurende het hele weekend.

Vrije Training 1 Turkije – resultaat