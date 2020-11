Nieuwe Toyota Mirai op waterstof is 15k goedkoper! - Autoblog.nl

Toyota deelt de officiële prijs van de tweede generatie Mirai en die valt niet tegen.

Waterstof auto’s zijn op papier een goed alternatief voor EV’s, maar in de praktijk kleven er nog grote nadelen aan. Naast de beperkte infrastructuur is ook de aanschafprijs niet bepaald om over naar huis te schrijven. De Toyota Mirai is echter aan een tweede generatie toe en die heeft een prijs gekregen die een stuk lager uitvalt.

Walvis

Met de nieuwe Mirai had Toyota in ieder geval al één probleem opgelost: het design. De vorige generatie zag namelijk eruit als een gestrande walvis. De nieuwe achterwielaangedreven Toyota Mirai is zowaar een behoorlijk fraai gelijnde sedan geworden. Een hele verademing.

Actieradius

Ook op andere vlakken streeft de nieuwe Mirai zijn voorganger voorbij. De nieuwkomer is bijvoorbeeld uitgerust met drie waterstoftanks in plaats van twee. Daarmee kom je nu 650 km ver op één tank (of eigenlijk drie). Bij de vorige Mirai was dat nog 100 km minder. Groot voordeel ten opzichte van een EV is natuurlijk dat je de Mirai gewoon in een paar minuten vol kunt gooien. Dan moet je wel eerst een waterstofstation zien te vinden.

Tankservice

Voor dat laatste heeft Toyota een oplossing. Ze bieden namelijk een tankservice aan waarbij je Mirai wordt opgehaald en vol weer terug wordt gebracht. Deze service is gratis inbegrepen bij de Launch Edition. Voorwaarde is wel dat je je in een straal van 50 km van een waterstofstation moet bevinden.

Prijs

Een ander groot issue was de prijs. De vorige Mirai kostte namelijk maar liefst €80.000. We wisten al dat de nieuwe goedkoper zou zijn, maar de prijs valt nog lager uit dan verwacht. De nieuwe Toyota Mirai heeft namelijk een prijs gekregen van €65.995. Nog steeds een hoop geld, maar het gebeurd niet vaak dat een nieuwe generatie zoveel goedkoper is dan de vorige.

Bijtelling

Qua bijtelling is de Mirai ook een interessant geval. Voor waterstofauto’s geld namelijk geen drempelwaarde, terwijl bij EV’s de bijtellingskorting vanaf volgend jaar maar tot €40.000 geldt. De lage bijtelling van 12% heeft bij de Mirai echter betrekking op het volledige bedrag. Daarmee kom je uit op een netto bijtelling van €241 per maand. Ter vergelijking: voor de goedkoopste Model 3 betaal je volgend jaar €280 bijtelling per maand.

Concurrentie

Met zijn nieuwe prijskaartje prijst de Mirai zijn enige waterstoftegenhanger in Nederland compleet uit de markt: de Hyundai Nexo. Die heeft namelijk nog een vanafprijs van €83.995. De Nexo heeft weliswaar een iets grotere actieradius (665 km), maar dat rechtvaardigt het prijsverschil bij lange na niet.

De nieuwe Toyota Mirai komt in maart 2021 naar Nederland.