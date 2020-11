GP van Turkije 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alles wat je moet weten over de GP van Turkije 2020!

Er is weer een race dit weekend. Ditmaal is het de GP van Turkije 2020. De race maakt een welkome comeback. De reden dat de heren coureurs neerstrijken op Istanbul Park is eenvoudig: Covid-19. Net als Mugello en Imola keer de GP van Turkije eenmalig terug.

Een belangrijk punt om te onthouden zijn de tijden! We gaan namelijk relatief vroeg van start. Dus voordat we verder gaan met alle ins en outs, behandelen we eerst even de agenda voor de GP van Turkije 2020:

Vrijdag 13 november

09:00 – 10:30 | Eerste vrije training

14:00 – 15:00 | Tweede vrije training

10:00 – 11:00 | Derde vrije training

13:00 – 14:00 | Kwalificatie

11:00 – 13:10 | Race

GP van Turkije 2020

Na 9 jaar keert het F1-circus eindelijk weer terug naar Istanbul. Jazeker, het is al weer 9 jaar gelden. De Grand Prix van Turkije is aanzienlijk minder oud dan heel veel andere GP’s. Ondanks dat Istanbul een van de oudste steden ter wereld is, werd de eerste Turkse GP gereden in 2005. De laatste race alweer in 2011. Er gingen geruchten over een terugkeer, maar nu is het eindelijk zover.

Istanbul Park ligt in het Aziatische gedeelte van Istanbul. Eigenlijk iets ten noorden van de grote miljoenenstad. Het circuit is ontworpen door niemand minder dan Hermann Tilke. Het is een baan die alles heeft: een paar rechte stukken, haakse bochten, chicanes en Een Hoogtepunt. Ja, we schrijven Een Hoofdpunt met hoofdletters. We hebben het namelijk over Bocht 8. Het is een enorm snelle bocht met maar liefst vier maal een apex c.q. clipping point.

De bocht is lang en enorm snel. Hier kun je zien of de aerodynamica van een F1-auto deugdelijk ontworpen is en goed functioneert. Dat niet alleen, ook de coureur maakt het verschil. Niet direct in de eerste paar rondes, maar wel naarmate de race vordert. Dat heeft te maken met de enorme G-krachten die de nek van een F1-coureur moet verduren.

Istanbul Park is een circuit dat ‘tegen de klok’ in gereden wordt. Bij de meeste banen rijden de coureurs rechtsom, maar niet op Istanbul Park. Andere uitzonderingen zijn circuits als Interlagos en Imola.

Welke coureurs reden de laatste GP van Turkije?

Veel namen die in 2011 meededen, doen nu nog wel een belletje rinkelen. Lewis Hamilton, Segio Pérez en Sebastian Vettel deden negen jaar geleden mee. Räikkönen was toen bezig met een rally-carrière.

Wie pakte pole position tijdens de GP van Turkije 2011?

Sebastian Vettel was in 2011 wél in vorm. De toen nog piepjonge Duitser zette een tijd neer van 1:25.049. Gezien het feit dat de auto’s sneller dan ooit zijn, gaat die tijd er ook aan.

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP van Turkije 2012?

Dat was de teamgenoot van Sebastian Vettel, een toen nog niet al te zure Mark Webber. Hij zette een tijd neer van 1;29.703 tijdens de 48e ronde. Een relatief klein verschil met de pole-tijd. Dat zal dit jaar wel iets groter zijn.

Hoe zag het podium er uit na de GP Turkije 2011?

Sebastian Vettel (Red Bull) Mark Webber (Red Bull) Alonso (Ferrari)

Welke kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Turkije 2020?

Heel simpel: De Nederlander gaat ‘m winnen. Let maar op. Dat is voor 80% onderbuikgevoel en 20% feitelijk juiste informatie. We beperken ons nu even tot die 20%. Istanbul Park is een baan waarbij absolute snelheid niet het meest belangrijk is, zoals bij Monza bijvoorbeeld wel het geval is. Ook is het een baan waarbij men weinig informatie heeft, dus het race instinct is van groot belang, iets dat bij Verstappen aanwezig is.

Het is een circuit waar je meerdere lijnen kunt rijden en op meerdere manieren kunt aanvallen en verdedigen. Dat maakt het een zeer interessante baan om te rijden. Misschien nog wel belangrijker: het kan ook een zeer leuke race opleveren. Bij Honda zullen ze de motoren wellicht ietsje verder opschroeven: Red Bull wordt toch wel tweede in het kampioenschap en Verstappen is sowieso derde. Bij Mercedes zal Hamilton het juist iets voorzichtiger doen. Altijd als de titel in zicht komt, wordt de Brit wat nerveuzer en voorzichtiger. Als Verstappen lekker onbevangen kan trappen, kan hij mooi zijn gang gaan. Het is niet zoals Imola dat Bottas ‘m 15 ronden kan ophouden.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Turkije 2020

Het is november, dus het zou er kunnen regenen. Maar helaas, in 2020 zijn de weergoden ons niet zo heel erg goed gezind. Vrijdag blijft het droog, alleen wat bewolking kan wat hoop doen opleven. Het wordt maximaal 16 graden. De kans op neerslag is het grootst (minst klein) op zaterdag, er worden buien verwacht rond het middaguur. Hooguit dat er dus gekwalificeerd gaat worden op een vochtige baan. Ook de temperatuur zakt wat. Zondag is het wederom droog en zonnig, maximaal 16 graden.

Waar kan ik de GP van Turkije 2020 volgen:

Onze Formule 1-expert @jaapiyo zal gedetailleerd en vermakelijk verslag uitbrengen van de kwalificatie en de race. Wil je de race live kunnen zien, zijn er vier mogelijkheden

Ziggo

Het makkelijkste om te kijken en om te volgen is Ziggo. Ziggo zendt alles live uit. De kwalificatie en race kun je op het open kanaal (14) volgen. Heel erg handig. Als je het Ziggo F1-pakket hebt kun je alles volgen, waaronder de Vrije Trainingen met Rick Winkelman (waarvoor wij een fanclub willen gaan oprichten). Als je geen Ziggo-pakket hebt en ook niet het open kanaal, dan kun je het online kijken. Streamen kan voor 3,99 per race. De kwaliteit is prima, streamen gaat eenvoudig.

F1TV

Dat is nog steeds de grootste makke van F1TV. Streamen is en blijft lastig. Nu we toch aan het zeuren zijn, de verbinding is ook niet altijd even briljant. Toegegeven: aan het begin van het seizoen waren de meeste storingen. Maar ja, toen was het ook het meest ‘spannend’. Verder is het top: je kan elke race terugzien (van de afgelopen 30 jaar!). De GP van Turkije 2020 kun je volgen in diverse talen. Ook kun je de telemetrie en cockpitview bekijken. Het kost 60 euro per jaar, maar als je ziet wat je ervoor terugkrijgt is het voor de fan zeker een aanrader.

RTL Deutschland

Het kan natuurlijk zijn dat je echt niets wil betalen. Geen 3,99 aan Ziggo en geen 60 Eckermen aan de Liberty Media. Dan is het een optie om RTL Deutschland op te zoeken. Zeker bij de mensen die nog via de kabel televisie kijken, hebben ‘m in het standaard pakket. Ook de wat ruimere TV-pakketten hebben RTL in de aanbieding. Ondanks dat het gratis is, moet je wel geregeld reclames kijken. Dat is een serieus nadeel, want soms mis je gewoon een complete ronde.

Streamen

Als je én de race goed wil volgen én niets wil betalen, dan kun je altijd nog streamen. Op het internet zijn enorm veel streams te vinden. Van enigszins acceptabel tot abominabel. Zie het in de meeste gevallen als een soort noodoplossing dat je wat meekrijgt van de race, dan echt een goed beeld. Letterlijk, want de gratis streams zijn korerelig. Met een beetje geluk is het commentaar in een taal die je nog een beetje machtig bent om een indruk te krijgen van wat er gebeurd. Bekijk in dit overzicht enkele mogelijke opties voor streams.

Autoblog voorspelling GP van Turkije 2020:

Op de AB-redactie zijn we gezegend met enkele individuen die extreem veel van de sport weten. De mate waren ze de volgorde Hamilton, Bottas en Verstappen kunnen benoemen is ongekend. Maar hey: ze zaten er weinig naast en daar gaat het om met een voorspelling!

Wouter

Hamilton Verstappen Pérez

Van het huidige F1 veld hebben maar een paar rijders gereden op het circuit van Istanbul: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Sergio Perez en Kimmi Räikkönen. Nu zou je kunnen denken dat de Mediterrane connectie iets moet doen voor Ferrari en Alfa Romeo, maar dit seizoen gaat het allemaal niet zo lekker. Dit in tegenstelling tot Hamilton, dus die wordt nummer 1. Bottas valt uit. Verstappen wordt twee en Pérez pakt de derde plek! Wouter, voorzitter van de Brabantse Bottas-fanclub

Michael

Hamilton Bottas Verstappen

Ja, wanneer ‘mist’ hamilton eigenlijk een podium dit jaar? 1 Keer pas dit jaar laten de statistieken zien. Maar goed resultaten uit het verleden enzo. Hamilton dus gewoon op 1, Bottas op 2 en max op 3. Dat is natuurlijk niet heel erg spannend. Zo saai zelfs dat Binotto niet eens de moeite neemt om naar Turkije af te reizen voor deze race. Na de start van de race heb ik mooi 1,5 uur de tijd om te bedenken hoe ik volgend jaar F1 ga kijken. Want als RTL Duitsland de rechten kwijtraakt wil ik absoluut niet tot Ziggo veroordeeld zijn. Michael, heeft een Jack Plooy-dekbed

Jaap