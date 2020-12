Max Verstappen: Drive to Survive is fake - Autoblog.nl

Max is geen fan van de Netflix-serie Drive to Survive.

Als je een Hollywood-film zit te kijken, zoals Rush of Ford v. Ferrari, weet je waar je aan toe bent: het verhaal is in hoge mate gedramatiseerd. Er zit een kern van waarheid in, maar dat was het dan ook wel. Is dat erg? Niet echt, want je verwacht niet anders van een speelfilm. Als je geïnteresseerd bent in het echte verhaal kun je beter een goede documentaire gaan kijken.

Documentaires

Of toch niet? Bij documentaires is de verleiding namelijk ook erg groot om het allemaal net wat dramatischer te maken dan het in werkelijkheid was. In het geval van een docu over bijvoorbeeld Le Mans ’66 zijn de hoofdrolspelers niet meer in ons midden om te vertellen hoe het er nu écht aan toe ging. Bij de Netflix-serie Drive to Survive is dat een ander verhaal: daar worden hele recente gebeurtenissen in beeld gebracht.

Max Verstappen

Dat betekent ook dat we kunnen verifiëren in hoeverre zaken gedramatiseerd zijn. Bij Max Verstappen bijvoorbeeld. Godzijdank is Max niet politiek correct en neemt hij over dit onderwerp geen blad voor de band. In een interview met Edwin Evers komt de serie ter sprake. Al snel wordt duidelijk dat Verstappen geen fan is.

Fake

Hij geeft aan dat er “best wel veel gefaked is.” Hij zag bijvoorbeeld uitspraken die hij in Oostenrijk had gedaan bij een andere Grand Prix voorbijkomen. Max vind het niet kunnen en noemt het sensatiezoekerij. Het hele interview is hieronder te zien. Als je alleen geïnteresseerd bent in Max Verstappen die Drive to Survive fileert kun je doorspoelen naar 2:12.

Standpunt

Het standpunt van Max Verstappen met betrekking tot Drive to Survive is dus duidelijk. Het is in ieder geval begrijpelijk dat hij niet van zulke zaken gediend is, aangezien het over hem zelf gaat. Maar maakt het uiteindelijk voor de kijker veel uit? Zegt u het maar! Heeft Max een punt of is dit gewoon hoe het werkt bij een docuserie en moeten we daar niet te zwaar aan tillen?