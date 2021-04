Meer Max Verstappen in Netflix Drive to Survive? - Autoblog.nl

Als je de afgelopen seizoen Drive to Survive hebt gekeken zie je maar weinig Max Verstappen, mogelijk komt daar verandering in.

Ondergetekende heeft een haat/liefde verhouding met de Netflix-serie Drive to Survive. Met name het laatste seizoen heeft interessante afleveringen, maar de eerdere seizoenen vond ik wat saai. Ook het feit dat de makers soms wat meer drama creëren in een aflevering om het spannend te maken is jammer. Het blijft natuurlijk televisie hè.

Drive to Survive seizoen 4

Dat was ook één van de redenen voor Max Verstappen om zich in het verleden negatief uit te laten over Drive to Survive. De Nederlander is amper te zien in de Netflix show. Daar komt mogelijk volgend jaar verandering in. Netflix heeft groen licht gegeven voor seizoen 4, dat dit jaar zal worden opgenomen. De ogen zijn gericht op Red Bull, dat het Mercedes eindelijk dit jaar moeilijk kan gaan maken. In het geval van Drive to Survive kan dit één van de belangrijkste onderwerpen voor seizoen 4 worden.

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. In de podcast The Fast Line laat producer James Gay-Rees al het één en ander los. Mocht dit F1 seizoen inderdaad een Mercedes-Red Bull strijd gaan opleveren, dan is er een garantie dat we meer van Max Verstappen gaan zien. Het is te hopen dat de Nederlander ook op het stoeltje van de show gaat zitten om interviews te geven aan de makers. Andere onderwerpen voor Drive to Survive seizoen 4 is een mogelijke strijd tussen McLaren en Ferrari. Ook het ‘nieuwe’ Aston Martin en hoe ze het dit jaar gaan doen is een onderwerp.

Voorlopig hebben we nog maar één race achter de rug. Meestal kun je halverwege het F1-seizoen al een beetje gokken waar Drive to Survive op gaat uitlopen qua onderwerpen. Met een strijd tussen Red Bull en Mercedes kan dat dus dubbel genieten worden. Dit jaar live op televisie en volgend jaar in Drive to Survive seizoen 4 met een kijkje achter de schermen.