Max Verstappen werkt niet mee aan Drive to Survive

Max Verstappen heeft helemaal geen zin om zijn medewerking te verlenen aan de Netflix-hit Drive to Survive. Ze zoeken het maar lekker uit zonder hem!

Het is een grote hit onder liefhebbers van de Formule 1; Drive to Survive. De camera’s van Netflix zijn tijdens het seizoen aanwezig bij de races en bij de coureurs thuis en daar wordt een leuke serie van gemaakt.

Natuurlijk, de échte kenner van Formule 1 is over het algemeen niet zo gecharmeerd van de serie. Veel klopt er niet en als het wel klopt is het meestal flink gedramatiseerd. Een van die zogenaamde kenners die geen fan is van Drive to Survive is een in Monaco wonende en in België geboren Nederlandse knul van 24.

Max Verstappen doet er niet aan mee

De 24-jarige Nederlandse knul is natuurlijk niemand minder dan Max Verstappen. Die heeft laten weten dat hij komend jaar niet als hoofdrolspeler te zien zal zijn in de nieuwste afleveringen van Drive to Survive. Hij geeft geen interviews en zal zich niet door de camera’s laten volgen.

Max heeft eerder al aangegeven dat hij geen fan is van de show, vanwege het feit dat er weleens een loopje met de waarheid wordt genomen. Zo werden er volgens hem ‘rivaliteiten gefaket die er helemaal niet waren’. En ook werden uitspraken van Max onder beelden geplakt die er niks mee te maken hadden.

Niet cool volgens Verstappen, dus Drive to Survive zoekt het maar lekker uit zonder hem. Terwijl hij toch een van de hoofdrolspelers van dit seizoen zou moeten zijn.

Zinderende kampioensstrijd Max en Lewis

Het is voor Netflix dit seizoen extra zuur dat Max Verstappen niet wil meewerken. Hij is natuurlijk in een zinderende kampioensstrijd verwikkeld met Lewis Hamilton. En dat wil je natuurlijk in je show hebben, als je Netflix bent.

Maar dikke pech dus, want Max is onvermurwbaar. Hij houdt het naar eigen zeggen liever bij de feiten en die garantie kan -of wil- Netflix niet geven. Dus Drive to Survive zal de strijd op een andere manier moeten gaan belichten.

Max Verstappen zal wel figureren in de serie

Als hoofdrolspeler in de paddock zal Max vanzelfsprekend wel te zien zijn in de show. En de rivaliteit tussen hem en Lewis zal ook zeker voorbijkomen. Max heeft zelf wel een idee wat er van de strijd uitgezonden zal worden.

Hij zegt: Lewis en ik zijn ooit een keer tegen elkaar aangelopen in de paddock. Ongetwijfeld dat dit is gefilmd en dus zal dit wel worden uitgezonden onder de noemer “rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton”…

Mocht jij wel willen kijken, de nieuwe serie Drive to Survive wordt traditiegetrouw altijd rond een week voor de start van het nieuwe seizoen online gegooid. Dat zal volgend jaar wel niet anders zijn.

Via motorsport.com