Nieuw seizoen Drive to Survive staat nu online - Autoblog.nl

Als je het laatste Formule 1-seizoen nog niet hebt gekeken: dit artikel kan spoilers bevatten!

Alle blikken in de Formule 1-wereld zijn gericht op het nieuwe seizoen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Hoe dominant is Mercedes? Kan Red Bull eindelijk een vuist maken? Kan Perez Max een beetje bijhouden? Wat kan Alonso nog op zijn oude dag? Het ideale moment dus om terug te blikken op het vorige seizoen.

Het nieuwe seizoen van Drive to Survive is namelijk vanaf vandaag te bingen op Netflix. Op deze manier kun je hele seizoen nog eens herbeleven, maar dan met een vleugje Netflix-drama. Dit is alweer het derde seizoen, dat ook nu weer bestaat uit tien bloedstollende afleveringen.

In het nieuwe seizoen zien we weer spraakmakende momenten de revue passeren. Denk daarbij aan Gasly die zijn eerste overwinning pakte, Grosjean die zijn carrière eindigde in een vuurzee en Bottas die op de veranda zit, gekleed in niets anders dan een handdoek. Ook vertelt Hamilton openlijk hoe het is om zwart te zijn in de Formule 1. Het is ten slotte niet niks om opeens in het zwart te rijden als je jarenlang in een zilverkleurige auto hebt gereden.

Voor degenen die vooral vanwege Max F1 kijken is Drive To Survive wellicht van minder interessant. Max Verstappen komt namelijk weer weinig in beeld. Dat hoeft voor hem ook niet, want Drive To Survive is niet zijn favoriete Netflix-serie. Hij kijkt liever Game of Thrones. Dan weet hij zeker dat hij geen uit de context gerukte uitspraken van zichzelf tegenkomt.