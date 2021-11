BMW-baas: ‘Tesla is niet premium’

De grote baas van BMW heeft geen hoge pet op van Tesla.

Tesla heeft tot op de dag van vandaag een flinke voorsprong ten opzichte van de traditionele Duitse fabrikanten. Toch was BMW er helemaal niet veel later bij dan Tesla. De Model S kwam in 2012 uit en in 2013 was er al de BMW i3.

Het probleem is dat BMW na de i3 niet meteen heeft doorgepakt. De volgende EV kwam pas zeven jaar later, in de vorm van de iX3. En dat was gewoon een X3, die even snel geëlektrificeerd was. BMW loopt nu dus alsnog achter de feiten aan.

Toch heeft de CEO van BMW, Oliver Zipse, een grote mond. Eerder dit jaar riep hij al dat Tesla de industrie niet voor zou kunnen blijven en het moeilijk zou gaan krijgen. Nu deelt hij opnieuw een sneer uit richting Tesla.

Op een conferentie zegt hij namelijk dat Tesla “niet echt deel uitmaakt van het premium segment.” BMW heeft volgens Zipse andere (lees: hogere) standaarden qua kwaliteit en betrouwbaarheid. Eerlijk is eerlijk: met name wat het eerste betreft heeft hij geen ongelijk. De BMW-baas voegt er ook nog aan toe: “We hebben andere aspiraties als het gaat om klanttevredenheid.”

Premium of niet, Tesla heeft de Duitse premiummerken zich wel even flink achter de oren laten krabben. BMW had EV’s na de i3 weer op een lager pitje gezet, maar moet nu weer alle zeilen bijzetten. Gelukkig zijn er nu de i4 en de iX, die respectievelijk de Tesla Model 3 en Model X het leven zuur moeten maken. Als we Oliver Zipse zo horen, moet dat een koud kunstje zijn.

Via: Automotive News Europe