Max Verstappen lacht zich suf om de GP van Las Vegas

Max Verstappen lacht zich op voorhand zich suf om de GP van Las Vegas. Hopen dat hij dat naderhand ook nog doet!

Onze zeer gewaardeerde collega, woordkunstenaar en allround mooie vent @willeme schreef er vanmorgen al over. Er komt volgend jaar een compleet nieuwe Grand Prix op de kalender te staan en wel de GP van Las Vegas. Op zich een logische plek, gezien het entertainmentgehalte van de Formule 1, natuurlijk.

Maar nu hebben ook alle coureurs op de plannen gereageerd. En al zijn ze normaal niet zo happig op nóg meer races gedurende 1 seizoen, een Grand Prix in de absolute gokhoofdstad van de wereld lijken ze allemaal wel te zien zitten. En zeker Max Verstappen, die lacht zich suf om de GP van Las Vegas.

Max wil graag twee weken vrij na de GP

De regerend wereldkampioen werd natuurlijk ook gevraagd naar wat hij van de GP van Las Vegas vindt en hij reageerde uitmerate vrolijk. Volgens de goedlachse Nederbelg uit Monaco zou het een goed plan zijn om alle coureurs na het weekend twee weken vrij te geven. Kunnen ze een beetje bijkomen, lachte hij.

Wel hoopte hij dat iedereen aan de start zal verschijnen, de kans is volgens hem namelijk groot dat een aantal van zijn collega’s zich zal verslapen voor de race. Als ze tenminste niet met een tijger op schoot in de hotelkamer van Mike Tyson zitten, natuurlijk.

Ook Valtteri Bottas ziet het wel zitten om in het Sodom en Gomorra van Nevada te gaan rijden. Hij gaf aan dat hij na zijn vorige bezoek nóóit meer terug wilde komen, maar maakt voor de race volgend jaar toch maar graag een uitzondering. Wel belooft hij zich dit keer beter te gedragen.

Als laatste had Daniel Ricciardo een mooie reactie toen hij hoorde dat er volgend jaar over ‘The Strip’ geracet gaat worden. Hij zei dat hij eigenlijk van plan was om na dit jaar met pensioen te gaan, maar dat hij dankzij deze GP tóch maar een jaartje doorgaat met racen.

Wil je zelf zien hoe alle rijders reageerden op het nieuws dat ze in Las Vegas gaan rijden? De Formule 1 heeft een filmpje op hun Twitter gezet.

Moet je via bovenstaande link maar even naar kijken, is leuk!