BMW i3 Occasion Aankoopadvies (2013-2022)

De elektrische BMW i3 is een kwestie van you hate it or love it. Maar laten we hem ook eens rationeel bekijken. Tijd voor een BMW i3 aankoopadvies.

De BMW i3 is sinds 2013 op de markt en sindsdien regelmatig voorzien van een upgrade. In 2018 verscheen bijvoorbeeld de vernieuwde BMW i3. In datzelfde jaar debuteerde ook de meer krachtige i3s waarin wij een proefrit hebben gemaakt.

BMW i3 de Audi A2 van nu

De BMW i3 is een beetje de Audi A2 van zijn generatie. De Audi A2 was tijdens de marktintroductie zijn tijd ver vooruit. Aluminium om het gewicht te drukken en een bijzondere vorm om de luchtweerstand tot een minimum te beperken. In die tijd geen doorslaand succes, maar anno 2022 een gewilde auto omdat ie zo zuinig is.

De BMW i3 lijkt qua vorm een beetje op de Audi A2. Ook het concept komt in grote lijnen overeen, want alles is gericht op maximale efficiency. In 2013 was de i3 al vrij revolutionair, vooral door de gebruikte materialen en keuzes die BMW heeft gemaakt. De smalle banden bijvoorbeeld om de rolweerstand tot een minimum te beperken.

Compacte afmetingen

Maar ook zijn vorm is bijzonder. De afmetingen zijn vergelijkbaar met die van een B-segment hatchback, maar de i3 heeft de hoogte van een compacte MPV. De auto is uitgerust met een aluminium chassis waarin het accupakket is gemonteerd. BMW gebruikt verder een carrosserie gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP).

Geen B-stijlen voor BMW i3

B-stijlen ontbreken, want de koolstofvezel structuur is van zichzelf al stijf genoeg. Het ontbreken van B-stijlen gaf BMW ook de mogelijkheden om suicide doors toe te passen, vergelijkbaar met die van een Mazda MX-30. Een leuke feature, maar superhandig niet echt. In smalle parkeervakken zijn deze deuren bijvoorbeeld niet heel handig, want je moet altijd eerst het voorste portier openen om de achterste deur te kunnen openen.

Eco-interieur

Het interieur van de BMW i3 is net zo bijzonder als de buitenkant. BMW gebruikt fraaie materialen, denk hierbij aan hout, natuurleder en wollen bekleding. Ook gerecyclede PET-flessen zijn terug te vinden in het interieur. Lekker eco dus. Je zit wel vrij hoog en de stoelen missen wat zijdelingse steun. Aan de andere kant is het wel weer heel fijn dat het stuurwiel bijzonder ver naar je toegehaald kan worden zodat je toch nog een fijne zitpositie kunt vinden. Het ruimte-aanbod is best oke, ook achterin kunnen volwassen personen zitten zolang de bestuurder maar niet al te lang is.

Ook opvallend in het interieur is het zwevende dashboard met een zeer compact digitaal instrumentarium en bovenop het dashboard nog een iDrive-infotainmentsysteem. De rijselectorhendel is rechts aan de stuurkolom gemonteerd. Die vraagt om wat gewenning.

Aanbod BMW i3 in Nederland

Er staan diverse exemplaren van de BMW i3 te koop in Nederland. Op het moment van schrijven staan er een kleine 120 exemplaren van de BMW i3 te koop op Marktplaats. De goedkopere exemplaren hebben vaak een hogere kilometerstand of een kleinere batterij. De BMW i3 is een vrij prijzige elektrische auto. Nieuw gingen ze voor minimaal 40.000 euro, maar prijzen liepen eenvoudig op naar 53 mille. Gebruikt is de i3 ook nog best prijzig: prijzen variëren van 13.500 tot dik 53.000 euro voor een hagelnieuwe.

De productie van de BMW i3 stopt in juli 2022. Er zijn dan ongeveer 250.000 exemplaren gebouwd. Tot 2025 betaal je geen wegenbelasting voor een volledig elektrische BMW i3.

Motorvarianten BMW i3

i3: 170 pk/250 Nm: 7,3 seconden naar 100 km/u

i3s: 184 pk/270 Nm: 6,9 seconden naar 100 km/u

i3 REX (range extender): 170 pk/250 Nm + 650 cc tweecilinder benzinemotor met ongeveer 34 pk). Met de introductie van het 120 Ah accupakket is de REX-versie komen te vervallen.

Accupakketten

2013: 60 Ah = 22 kWh → 190 km (WLTP)

2016: 94 Ah = 33 kWh → 255 km (WLTP)

2018: 120 Ah = 42 kWh → 310 km (WLTP)

De 33 en 42 kWh-batterijen genieten de voorkeur. Houd in de praktijk rekening met 70 procent realistische actieradius gebaseerd op de fabrieksopgave. De door ons gereden BMW i3s heeft een 33 kWh batterij die een volle acculading nog ongeveer 165 kilometer actieradius heeft. One pedal driving is mogelijk. Je hebt ook diverse rijmodi, zoals Eco Pro, Eco Pro+ en Sport.

BMW i3 opladen

De laadsnelheid van de BMW i3 is afhankelijk van het bouwjaar. Je kunt maximaal 2,4-3,6 kW laden via een standaard stopcontact tot maximaal 7,4-11 kW (AC-laden met i Wallbox). Via een ingebouwde snellader is DC-snelladen tot 50 kW mogelijk, maar niet elke i3 heeft die functie. Altijd even navragen dus! Vooral als je langere afstanden wilt afleggen. Wie de i3 vooral in de buurt rijdt, heeft dat vast niet nodig.

Tip van het huis

Wil je weten hoeveel power een accupakket nog heeft? Duik dan eens in het iDrive-systeem. Via dat systeem is een indicatie van de resterende accucapaciteit uit te lezen. Op het display voor je neus zit aan de linkerkant een knopje. Houd deze knop 10 seconden ingedrukt en doorloop vervolgens de stappen die we in de video bespreken. Om toegang te krijgen tot de computer moet je een code invullen. Die code is gelijk aan de som van de laatste vijf cijfers van het VIN-nummer. Check in het systeem de waarde achter ‘Batt Kapa Max’. Altijd handig om even te controleren.

BMW gaf in eerste instantie 8 jaar/100.000 km garantie op het accupakket (restcapaciteit boven 70%). In 2020 is dit verlengd naar 8 jaar/160.000 km.

Aandachtspunten

De aandachtspunten

Ingebouwde snellader is niet bij elke BMW i3 aanwezig. Let hier dus op bij aanschaf!

De BMW i3 is een elektrische auto, dus let op degradatie van het accupakket (zie ook alinea ’tip van het huis’

Kijk of de betreffende i3 een warmtepomp heeft, handig in de winter om het interieur op voorhand te verwarmen of in de zomer juist te koelen.

Ook defecte motorsteunen komen voor, controleer die dus goed. Tijdig laten vervangen kan voordelig zijn.

Andere bekende problemen zijn storingen in de elektronica, denk hierbij aan oplaadproblemen of software-storingen. Uitlezen bij de dealer kan het probleem vaak al verhelpen.

Andere aandachtspunten zijn de radiatorventilator en stuurbekrachtiging, die kunnen soms niet goed werken.

Door de vorm / hoge luchtweerstand is het verschil tussen 80 en 130 rijden echt heel groot. De km’s schieten dan echt weg

De door ons gereden i3s is wat minder comfortabel, maar biedt wel strakkere rijeigenschappen, met name in bochten. De BMW i3s heeft een met 10 mm verlaagd sportonderstel, een 40 mm grotere spoorbreedte en 20-inch wielen met bredere 175/55 R20 (voor) en 195/50 R20 (achter) banden.

Voor het totale aanbod van BMW’s kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.