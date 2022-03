Compleet nieuwe Grand Prix aangekondigd voor 2023

Er is een compleet nieuwe Grand Prix voor 2023 waardoor we op 23 races zitten. 23!

Formule 1 is top-entertainment en dat zal de wereld weten ook. Het is niet meer de elite-bezigheid op de zondagmiddag voor geleerde technici, vermogende playboys en en welgestelde jonkheren. Nee joh, het is een keiharde business waarbij de kijker (en diens uitgavenpatroon) centraal staat.

Dat houdt in dat er meer races bijkomen. Zojuist is de Grand Prix van Las Vegas aangekondigd. Deze hing al in de lucht, maar is nu eindelijke helemaal officieel. De race zal niet in de plaats komen voor een andere race. Nee, het is een EXTRA Grand Prix. Dit betekent dat het seizoen zal bestaan uit 23 races. 23! Een zeer eenvoudige rekensom leert ons dat dat eentje meer is dan vorig (en dit) seizoen.

Compleet nieuwe Grand Prix

De GP van Las Vegas lag al in de lijn der verwachting. Het is de derde race in de Verenigde Staten in 2023. Naast de GP van de Verenigde Staten (Texas) is er dit jaar ook de GP van Miami en volgend jaar dus een race in Las Vegas. Men oppert dat mede de Netflix-serie Drive to Survive daar debet aan is. Sinds die serie is gepubliceerd, nemen de bezoekersaantallen in Austin enorm toe.

De baan zal over The Strip gaan en in totaal 6,12 kilometer meten. Dit betekent dat er 50 ronden gereden gaan worden, net als op Jeddah afgelopen weekend. Het is een zeer snel circuit. De layout doet denken aan Tokyo R246 uit Gran Turismo 3. De hoogste snelheid die gehaald gaat worden is zo’n 342 km/u. Er zijn 14 bochten, 3 lange rechte stukken en 2 DRS-zones.

Ceasars Palace

We zeggen wel dat het een compleet nieuwe Grand Prix is, maar feitelijk is dat discutabel. Het is namelijk niet de eerste keer dat het F1-circus zijn weg naar Las Vegas vindt. Er werd namelijk al eerder daar gereden in 1981 en 1982. De ‘Ceasars Palace Grand Prix’ was niet een enorm succes.

In feite was het een kartbaantje dat ze op een grote parkeerplaats hadden uitgelegd De coureurs haatten het (mede vanwege de hitte) en er kwam nauwelijks publiek op af. Bernie Ecclestone zag echter in dat er grote commerciële belangen waren.

Echter, het hotel dat het evenement organiseerde – Ceasars Palace – maakte er flink verlies op omdat niemand naar de race kwam kijken (en kamers ging boeken). In 1983 en 1984 was de Ceasars Palace Grand Prix een CART-race, maar ook die bleek niet populair, waardoor het hotel stopte met de organisatie.

