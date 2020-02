‘Max Verstappen niet onder de indruk van Mercedes’

Op de tweede testdag liet het F1-team van Mercedes een interessant trucje zien. Door de positie van het stuur aan te passen, kunnen de bestuurders het toespoor beïnvloeden. Maar Max Verstappen is niet onder de indruk van het trucje van Mercedes, zo zegt een analist.

Voor een Formule 1-team is de afstelling van de auto extreem belangrijk. Een deel daarvan is het toespoor van de banden. Wil je kaarsrechte wielen en daarmee meer grip in de bochten, of juist schuine banden en meer snelheid op de rechte stukken? Mercedes heeft daarvoor de perfecte oplossing bedacht: waarom kiezen als je ook allebei kan hebben?

Stuur

Om het nog een keer kort uit te leggen: tijdens de tweede testdag trok Hamilton het stuur naar hem toe, toen hij het rechte stuk van het circuit van Barcelona naderde. F1-analist Robert Doornboos schrok zich toen kapot, zo zegt hij tegen de BNR Nationale Autoshow. “Ik dacht dat zijn stuurstang los zat? Dat is natuurlijk de nachtmerrie van iedere coureur.”

Niets bleek minder waar te zijn. Zijn stuur bleef nog in zijn handen, alleen met de wielen gebeurde iets geks. De bovenkant van de banden gingen naar elkaar toe. Met andere woorden, het toespoor werd tijdens het rijden aangepast. Nadat Hamilton bij de eerste bocht van het circuit kwam, drukte hij het stuur weer in en gingen de wielen weer recht staan.

Is dit het geheime wapen van Mercedes in 2020? 🤯



Opkomen rechte stuk trekt Lewis zijn stuur uit en lijken de wielen iets naar binnen te gaan.



Aanremmen bocht 1 duwt hij zijn stuur naar binnen en krijgt hij weer een bredere wielbasis? 🤔#F1 #F1Testingpic.twitter.com/J8dWfG99EV — Charrel Jalving (@Charreljalving) February 20, 2020

Verstappen

Of de truc ervoor zorgt dat Mercedes nog meer onverslaanbaar is, moet nog blijken. Toch zou het best kunnen dat Max Verstappen en co al in blinde paniek zijn over dit ‘geheime wapen’ van Mercedes. Ook dit klopt volgens Doornbos niet: hij zou er juist niet heel erg van onder de indruk zijn. Doornbos heeft na de testdagen met Verstappen kunnen babbelen. De coureur zou het juist een ‘mooie innovatie’ vinden.

Het hele Red Bull-team maakt volgens de analist een relaxte indruk. De sfeer van ‘wij doen ons eigen programma, weten wat we hebben en gaan in Melbourne meestrijden voor de titel’ hangt daar volgens Doornbos rond. Of Red Bull Racing inderdaad nergens voor hoeft te vrezen, zien we over ruim drie weken, op de Australian Grand Prix.

