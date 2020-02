Mercedes toont opvallende truc tijdens tweede F1 testdag

Wat voeren de Duitsers in hun schild?

Vandaag was het tijd voor de tweede testdag op het circuit van Barcelona, voorafgaand aan het nieuwe F1-seizoen. Gisteren vielen er na afloop van de eerste testdag weinig bijzonderheden te melden, maar vandaag is dat anders. Hamilton deed namelijk iets wat we nog niet eerder gezien hebben.

Op de on board-beelden is namelijk duidelijk te zien dat Lewis meerdere keren het stuur naar zich toetrekt en weer terug duwt. Vervolgens is te zien dat hierdoor de stand van de wielen veranderd.

Is dit het geheime wapen van Mercedes in 2020? 🤯



Opkomen rechte stuk trekt Lewis zijn stuur uit en lijken de wielen iets naar binnen te gaan.



Aanremmen bocht 1 duwt hij zijn stuur naar binnen en krijgt hij weer een bredere wielbasis? 🤔#F1 #F1Testingpic.twitter.com/J8dWfG99EV — Charrel Jalving (@Charreljalving) February 20, 2020

Wat gebeurt hier precies? Neemt de spoorbreedte toe? Verandert het toespoor van de auto? Het lijkt vooral om het laatste te gaan. Het effect van het nieuwe mechanisme is dus dat de wielen op het rechte stuk recht komen te staan. Bij de bocht drukt Hamilton het stuur vervolgens weer terug en komen de wielen weer meer naar binnen te staan, zoals ze normaal gesproken afgesteld staan. Op deze manier staan de banden zowel in de bochten als op het rechte stuk in de optimale positie.

Omdat Mercedes het druk had met andere zaken hebben ze niet de snelste tijd neergezet van de tweede testdag. Zij reden wel de meeste rondjes vandaag, maar liefst 106. Sergio Perez in zijn Racing Point was degene die de snelste tijd neerzette. De volledige resultaten van de ochtendsessie zagen er als volgt uit:

Sergio Pérez (Racing Point) – 1.17,347 (48 rondes) Daniel Ricciardo (Renault) – 1.17,749 (41 rondes) Alexander Albon (Red Bull) – 1.18,155 (59 rondes) Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 1.18,165 (77 rondes) George Russell (Williams) – 1.18,266 (71 rondes) Charles Leclerc (Ferrari) – 1.18,335 (49 rondes) Lewis Hamilton (Mercedes) – 1.18,387 (106 rondes) Romain Grosjean (Haas F1) – 1.18,496 (87 rondes) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) – 1.18,508 (65 rondes) Lando Norris (McLaren) – 1.18,537 (48 rondes)

Het ging vandaag echter niet om de tijden. Alle ogen waren gericht op Mercedes. Heeft het team met een deze noviteit een geniale vondst gedaan? Is het niet in strijd met de reglementen? Hier is ongetwijfeld het laatste woord nog niet over gesproken.