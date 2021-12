Vandaal besmeurt Mercedes met nummer 33 van Max Verstappen

Helaas. Ook binnen de Formule 1 zijn ‘fans’ die je eigenlijk helemaal geen fans mag noemen. Een Mercedes werd in het Limburgse Tegelen voorzien van nummer 33.

Het grapje maken dat je geen Mercedes wil rijden omdat ze protest hebben aangetekend tegen de winst van Verstappen. Leuk, als je het niet echt meent. Maar er is een groep die hier bloedserieus over is. Het is zelfs zo ernstig dat iemand het nodig vond om een Mercedes van iemand anders te bekladden met de nummer 33 van Max Verstappen.

Mercedes nummer 33

Het gaat hier om een Mercedes ML. De eigenaresse laat in een post op Facebook weten woedend te zijn. Het is nog niet bekend wie de dader is. Ze hoopt daarachter te komen aan de hand van camerabeelden uit de buurt en tips van eventuele getuigen. Er is aangifte gedaan en de gouden tip kan op een beloning van 1.000 euro rekenen.

De vandaal heeft vermoedelijk een spuitbus gebruikt om het nummer 33 van Max Verstappen op de Mercedes te spuiten. Op de zijkant en motorkap zit de verf. De daad werd uitgevoerd in de nacht van zondag op maandag. De eigenaresse kwam er pas de volgende ochtend achter. De verf heeft uren kunnen drogen, waardoor de schade aan de Mercedes groot is. Inmiddels is het oorspronkelijke bericht op sociale media al vele keren gedeeld.