Max Verstappen voor het eerst in de Quote 500

De wereldkampioen boert lekker. Daarom staat Max Verstappen in de Quote 500!

Op je 25ste in de Quote 500 staan. Dan heb je het goed gedaan. Als je Max Verstappen heet en twee wereldkampioenschappen in de Formule 1 op naam hebt staan mag je inderdaad een beetje trots op jezelf zijn. Met een salaris van zo’n 50 miljoen euro per jaar exclusief bonussen was het niet de vraag of, maar wanneer Max Verstappen zou opduiken in de Quote 500.

De lijst met 500 rijkste Nederlanders is vandaag gepubliceerd. Verstappen is tevens hekkensluiter van lijst. Op plek 500 staat de in Monaco woonachtige coureur met een vermogen van 120 miljoen euro. Niet eerder was de ondergrens om in de Quote 500 te komen zo hoog.

Het vermogen van Max Verstappen zal de komende jaren alleen maar toenemen. Verdwijnen uit de Quote 500 lijkt daarmee onwaarschijnlijk. Met een steeds voller wordende agenda is Max veel te druk met al dat racen. Hij heeft helemaal geen tijd om al die centen uit te geven joh. Combineer het inkomen met een aantal goede investeringen en het gaat interessant worden om Max de komende jaren te volgen in de Quote 500.

Nu op plekje 500, maar lukt het de kampioen om binnen 10 jaar naar de top 100 te racen? Het zal hem zelf waarschijnlijk een worst zijn. Het vermogen van 120 miljoen euro is een schijntje in vergelijking met de rijkste Nederlanders. Zonder een paar miljard euro ga je het niet redden in de top 5. Ook dit jaar is de 68-jarige Charlene de Carlvalho-Heineken weer de rijkste Nederlander. De ‘dochter van’ is goed voor een geschat vermogen van 12,8 miljard euro.