Red Bull en de ergernissen van Max Verstappen

Max Verstappen liet zich na de uitvalbeurten in Bahrein en Australië én in Miami na de vrije training kritisch uit over het team. Loopt de spanning binnen Red Bull Racing op?

Haal je in 2021 de wereldtitel binnen, begin je het nieuwe seizoen met de nieuwe technische reglementen meteen met een DNF. Inmiddels heeft Max Verstappen na vijf races er al weer drie op zijn naam staan en staat hij tweede overall. Maar hij heeft wel regelmatig kritiek geuit op het team.

Is er spanning in het team? Motorsport.com vroeg het aan teambaas Christian Horner, maar die zegt dat het allemaal wel meevalt. De relatie tussen Verstappen en het team is dusdanig goed dat dit soort kritische noten gewoon gekraakt kunnen worden. Iedereen wil winnen en dus vallen er in het heetst van de strijd wel eens wat harde woorden, zo legt Horner uit.

“We zijn een team en we doen het samen. Wij pushen hem en hij pusht ons, dat is de dynamiek van het team. Ik denk niet dat wij na vorig jaar, toen we tot de laatste race streden, hadden verwacht om zo vroeg in dit seizoen zo competitief te zijn”

Overigens geen klachten bij Horner over de prestaties van Verstappen. Die zijn gewoon goed. Zeker in de competitie met Charles Leclerc van Ferrari die momenteel het kampioenschap aanvoeren. Max rijdt zeer volwassen en houdt zijn hoge niveau van vorig seizoen dit jaar gewoon vast.

Net als Horner verheugen wij ons op nog een lang seizoen met mooie duels tussen Leclerc en Verstappen. Helaas wel een race minder dan vorig jaar. Net als Horner hebben wij overigens wel een lichte voorkeur voor wie er aan het einde mag winnen.