Deze neppe 997 GT3 RS 4.0 is minder nep dan je denkt

Bijna alle onderdelen die je ziet zaten er origineel niet op, maar toch is niet alles nep aan deze GT3 RS 4.0.

Een 4,0 liter zescilinder boxermotor. Achterwielaandrijving. 500 pk. 1.360 kg. Het is niet voor niets dat de 997 GT3 RS 4.0 een van de meest gewilde moderne 911’s is. De gelimiteerde oplage van 600 stuks helpt natuurlijk ook een handje.

We hebben vanavond heel goed nieuws, want er staat er een op Marktplaats te koop voor slechts €109.950. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en… dat is het ook. Deze GT3 RS 4.0 is namelijk een neppert. In de kop staat overigens ook gewoon dat het een ombouw is, dus niets ten nadele van de verkoper.

Op de auto zelf staat dan weer niet vermeld dat het een ombouw is, dus in het echt hou je wel degelijk mensen voor de gek. Kosten nog moeite zijn gespaard om alle details van de 4.0 over te nemen. Behalve de motorkap, die om onduidelijke redenen zwart is gemaakt.

Naast het exterieur heeft ook het interieur een make-over gekregen. Hier treffen we onder meer een rolkooi aan en kuipstoelen met RS 4.0-logo’s. Ook op de dorpels prijken deze logo’s. Zo’n beetje alles is dus aanwezig, behalve het belangrijkste: de 4.0.

Wat voor blok zit er dan wel in…? Bij een dergelijk ombouw-project verwacht je dat de basis een eenvoudige 997 Carrera is, maar dat valt alles mee. Van de naam “GT3 RS 4.0” is maar tweederde gelogen. Het blijkt namelijk wél een echte GT3 te zijn.

Het betreft een GT3 van voor de facelift, wat natuurlijk ook helemaal geen auto is om je voor te schamen. Deze heeft weliswaar geen 4.0, maar een 3.6 met 415 pk is ook niet verkeerd.

Toch had de eigenaar blijkbaar een minderwaardigheidscomplex, want hij investeerde flink geld om zijn GT3 de looks van een GT3 RS 4.0 te geven. Omdat het een pre-facelift exemplaar betrof moesten ook de voor- en achterlichten en de bumpers vervangen worden. Volgens de advertentie heeft dit grapje in totaal €60.000 gekost.

Zoals altijd geldt: modificaties moet je puur voor jezelf doen, want het geld ga je niet terugkrijgen. Deze GT3 is dan ook geen €60.000 duurder dan een standaard 997 GT3, al is deze auto met een vraagprijs van €110.000 wel iets duurder dan normaal. Heb je interesse? Dan kun je terecht op Marktplaats.