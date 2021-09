Max vindt het wel best als Lewis uitgefloten wordt

Het zal niemand verbazen als Lewis Hamilton dit weekend wordt uitgefloten op Zandvoort. En Max? Max vindt het allemaal wel best.

Dat de gemoederen onder de (Nederlandse) Formule 1-fans hoog zijn opgelopen dt seizoen, hoeven we niemand meer te vertellen. Een van de mensen die dit aan den lijve ondervindt, is Lewis Hamilton.

Hij kon de afgelopen races op flink wat boegeroep en uitfluiten rekenen. Zeker nadat hij op Silverstone de nieuwe Jezus Max Verstappen in een race-incident van de baan dreef. Sindsdien wordt Lewis op elk circuit door Nederlandse racefans uitgefloten. En dat zal komend weekend niet heel anders zijn, denkt iedereen.

Max vindt dat het er een beetje bijhoort

In de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland antwoordde Max desgevraagd dat hij het boegeroep en het uitfluiten door de fans wel een beetje begrijpt. Volgens hem zijn het gewoon gepassioneerde fans en hoort dat bij topsport.

Hij zegt, bij het voetbal zie je het ook dat spelers van een uitclub worden uitgefloten door het thuispubliek. Die zijn gepassioneerd en steunen hun team. Daar moet je als sporter tegen kunnen, vindt hij. Sterker, het zou je zelfs niks moeten uitmaken.

Lewis vindt het niet leuk

Ook aan het lijdend voorwerp in de uitfluit-discussie werd gevraagd wat hij ervan vindt. En Lewis was opmerkelijk open in zijn antwoord. Vrij vertaald zei hij “Ik zou zoiets zelf niet doen, maar ik begrijp het wel. Het is de passie van de fans van Max. En daar heb ik ook wel respect voor.”

Op de vraag wat hij ervan vindt dat de Britse fans zijn concurrenten uitfluiten op Silverstone had hij niet echt een antwoord. Hij herinnert het zich niet, zei hij: “Ik heb ook niet zo’n goed geheugen. Uiteindelijk vind ik het natuurlijk niet leuk, want ik kom hier ook gewoon maar om mijn best te doen. Maar ik probeer het om te zetten in motivatie.”

Lewis put hoop uit zijn Nederlandse fans

In de persconferentie werd ook gevraagd wat Lewis van Nederland vindt en ook daarin was hij opvallend positief. Hij is behoorlijk gek op ons landje en komt er graag. Vooral Amsterdam kan op zijn goedkeuring rekenen, dat vindt hij een geweldige stad.

Ook denkt Lewis dat er in Nederland best wel mensen zijn die hem steunen en daar put hij dan maar zijn hoop uit. Maar daarin is hij voorzichtig, want hij zei lachend dat hij heus wel besefte dat hij misschien wel fans heeft hier, maar dat het er vast niet zo heel veel zullen zijn!

Kortom, het ging er sportief aan toe op de persconferentie. Laten we hopen dat dit op en om de baan ook zo zal zijn komend weekend.