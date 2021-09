Een vraag die veel mensen zich stellen aan de vooravond van de Grand Prix van Nederland; Hoe kun je dit weekend bij het circuit van Zandvoort komen? Wij zochten het voor je uit!

Het gaat bijna beginnen! De vrachtwagens zijn er al. De raceauto’s zijn er al. De coureurs zijn er al. De televisieploegen zijn er al. De stewards zijn er al. Jack Plooij is er al. De protesterende milieuclubs zijn er al. Alleen jij bent er nog niet.

Maar hoe kun je dit weekend bij het circuit van Zandvoort komen om de eerste Formule 1-race in 36 jaar te gaan bekijken? Nou, het wordt een behoorlijke klus, als je de berichten mag geloven. Zandvoort is namelijk niet helemaal berekend op zoveel mensen die tegelijk naar de badplaats komen.

De toegangswegen zijn afgesloten

In bovenstaand zinnetje schuilt direct al een enorm probleem. Wil je met de auto of motor komen, dan heb je dikke vette pech, de wegen zijn sinds afgelopen nacht 0:01 uur potdicht. Ook met de taxi kom je dus niet in de buurt van het circuit.

Wil je toch met de auto komen, dan is de slimste optie om te parkeren op een zogeheten Park + Bike terrein. Dat zijn parkeerplaatsen op maximaal 35 minuten fietsen van het circuit.

Daar zet je je auto neer en pak je de fiets. Heb je nou zelf geen stalen ros, dan kun je er daar eentje huren. Wel goed onthouden waar je jouw huurfiets neerzet, want die dingen lijken allemaal op elkaar en voor je het weet kun je hem niet meer terugvinden.

Ga met de touringcar

Er zijn verschillende georganiseerde reizen naar het circuit van Zandvoort met de touringcar. En dat is geen slechte optie. De bus mag namelijk wel naar de ingang van het circuit rijden en dat scheelt je toch al gauw weer een ruim half uur bewegen. En bewegen, daar houden veel F1-fans niet van, aan de buikjes onder hun Max Verstappen trainingsjasjes te zien.

Ben je nou te laat met het boeken van een busreisje, je mag er ook met je eigen touringcar naartoe. Een van de voorwaarden is dat er meer dan 20 man in kunnen, maar dat moet met een beetje bus geen probleem zijn.

Mocht je snel nog zo’n bus willen kopen, op Marktplaats staat nog wel een mooie. Kost maar 24.000 euro en je kunt er met 60 vrienden in. Is slechts 400 euro per persoon, 200 per enkele reis, is een koopje!

De trein is ook een alternatief

Sterker, de trein is misschien wel het beste alternatief. Er ligt namelijk een station op loopafstand van het circuit en de NS heeft extra veel treinen ingezet. Bovendien is de kilometer die je door Zandvoort moet lopen om op het circuit te komen omgedoopt tot “the last mile”.

Al klopt dat qua afstand niet helemaal, het schijnt wel leuk te zijn. Er is in elk geval van alles te doen en te zien voor de racefan. Eén nadeel zit er wel aan; je mag je fiets niet meenemen in de trein dit weekend. Dus in Zandvoort moet je lopen, of je nou wil of niet.

Wat dacht je van de bus?

De gewone bus, die rijdt ook. En ook die zet je af voor de ingang van het circuit. Connexion, die de bussen beheert, heeft een speciaal dagticket gemaakt, geldig voor één persoon voor alle buslijnen van Connexxion in de regio Amstelland Meerlanden en Haarlem-IJmond.

Een kleine kanttekening, de bus is vooral handig voor mensen die in de regio van het circuit wonen. Mensen die van verder komen, doen er slim aan om een van bovenstaande opties te nemen.

Doe eens gek en neem de helikopter

Voor de mensen die geen zin hebben in al dat gedoe met treinen, fietsen en bussen, is er eigenlijk maar 1 alternatief; de helikopter. En wat extra leuk is, er wordt vanaf de grond heel driftig naar je gezwaaid door jongeren met lang en ongewassen haar die met hun fietsen op de kruispunten zitten omdat ze niet van helikopters houden. Heb je meteen een lekker sfeertje te pakken.

Lijkt je dat wat, meld je dan bij Heli Jet en boek de VIP service. Dat kost je slechts 1650 euro per stoel. Tipje, koop je kaartje op de zaak, dan kun je de bijkomende 21% btw nog aftrekken. Waarom te veel betalen, nietwaar?

Wij zijn benieuwd, hoe ga jij naar Zandvoort?

Als je dit nu zit te lezen en je toegangskaartje brandt in je zak, wij zijn heel benieuwd hoe jij dit weekend naar het circuit van Zandvoort afreist. Misschien heb je nog een manier bedacht die hierboven niet vermeld staat.

Waar we ook benieuwd naar zijn, na afloop van de race. Hoe lang duurde het voordat je van het circuit af was en weer lekker warm en droog bij moeders de vrouw (M/V/X) aan de warme piepers zat? Wellicht zou je ons dat zondag of in het slechtste geval maandag kunnen laten weten?

Hoe dan ook, we wensen je in elk geval een onvergetelijk weekend!