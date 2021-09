Koop deze F1-auto als aandenken aan Kimi Raikkonen

Wil je een aandenken aan Kimi Raikkonen en heb je nog ergens een slordige 2 miljoen liggen? Dan is dit je kans!

Je kunt niet zomaar een Formule 1-auto op de kop tikken als je daar zin in hebt en dat is niet alleen vanwege het prijskaartje. Je moet maar net het geluk hebben dat er eentje wordt aangeboden. Het moment is nu daar, want RM Sotheby’s veilt deze maand een heuse Formule 1-auto.

De timing is goed, want toevallig werd deze F1-auto bestuurd door ene Kimi Raikkonen. The Iceman staat momenteel (tegen wil en dank) in het middelpunt van de belangstelling omdat hij gisteravond meedeelde na 19 seizoenen zijn helm in de wilgen te hangen. Dat zijn voormalige F1-auto nu wordt aangeboden berust overigens puur op toeval, want de auto stond al online voor de aankondiging.

De auto in kwestie is een McLaren MP4-17. Dat was de auto waarmee het Britse team in 2002 en 2003 op de grid verscheen. Voor het seizoen van 2003 werd de auto doorontwikkeld naar de MP4-17D, aangezien de MP4-17 niet het gewenste succes bracht in 2002. Het team moest toen genoegen nemen met een derde positie in het constructeurskampioenschap, achter Williams en Ferrari. Dat jaar was het beste resultaat van deze specifieke auto een tweede plaats tijdens de GP van Frankrijk, met The Iceman achter het stuur.

In 2003 werd deze MP4-17 dus omgedoopt tot de MP4-17D. De seizoensstart was meteen veelbelovend. McLaren wist namelijk de eerste twee races te winnen, met respectievelijk Kimi Raikkonen en David Coulthard achter het stuurwiel.

Dit exemplaar is de auto waarmee Coulthard de zege pakte. Dit was tijdens de openingsrace van het seizoen in Australië. De volgende race werd wederom gewonnen door McLaren, zij het met een andere auto. Dat was ook meteen de laatste overwinning van dat seizoen, want McLaren zette in op de ontwikkeling van de MP4-18 voor het volgende seizoen. Daardoor kon de MP4-17D niet het succes van de eerste twee races doorzetten.

De McLaren is inmiddels weer teruggebracht naar MP4-17A-specificatie (de versie uit 2002 dus). Deze ex-Kimi Raikkonen en ex-David Coulthard F1-auto wordt later deze maand geveild in het Zwitserse St. Moritz. Veilinghuis RM Sotheby’s verwacht dat de auto goed is voor zo’n 1,8 tot 2,3 miljoen euro. Dat was alleen voordat Kimi zijn vertrek aankondigde, dus wie weet valt de opbrengst nu nog wel hoger uit.