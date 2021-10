Het debat is voorlopig voorbij. Lewis Hamilton is officieel beter dan Max Verstappen.

De Formule 1 beleeft een mooie tijd met veel jonge talenten. De sport lijkt op dat kantelpunt te scharnieren waarop de generatie van Verstappen de touwtjes definitief in handen gaat nemen. Voorop in die ontwikkeling loopt natuurlijk MV33 zelf, maar in zijn kielzog zien we ook steeds vaker mooie prestaties van Leclerc, Russell, Norris en als we hem ook nog bij de jonkies rekenen, Sainz.

Slechts één oude rot houdt de jonge honden nog op afstand. Of nou ja, misschien twee als we Alonso de credits geven die hij verdient. Maar we hebben het dan eerst en vooral natuurlijk over Lewis Hamilton. De zevenvoudig kampioen gaat dit jaar op voor zijn achtste titel en heeft de vier jaar jongere Bottas nog altijd makkelijk in de tas. Hamilton tegen Verstappen, je kan nu eigenlijk al de verhalen opschrijven die over twintig, dertig en veertig jaar geschreven gaan worden over deze epische strijd van de oude keizer tegen de jonge pretendent.

Doch ook in het hier en nu houdt de vraag ‘wie is op dit moment de beste?’ ons natuurlijk bezig. Wij oranjebrillen weten dan met zijn allen uiteraard het antwoord. Onze held Max is immers onomstotelijk de grote kaas en grote baas van de sport dezer dagen. Doch wat schetst potverdikke onze verbazing! Uitgedrukt in keiharde cijfertjes, liggen de dingen sinds Monza helemaal anders.

De schavuiten van EA/Codemasters hebben Verstappen voor de racegame F1 2021 namelijk een spijkerharde downgrade gegeven. De overall rating van Verstappen zakte bij de laatste update van 95 punten naar 93 punten. Dit naar aanleiding van de klapper in Monza. Deze leverde onze held liefst 9 punten aftrek op in de categorie ‘awareness’. Man man man…

Toen de game uitkwam, waren zowel Max als Lewis een rating van 95 toegekend. Het tikkie van Lewis op Max in Silverstone leverde hem echter een strafpunt op. Daardoor was Verstappen kortstondig de BESTE!!1! Omdat Hamilton nu echter nog steeds een rating van 94 heeft, is hij nu weer officieel beter dan Verstappen. Ben jij het eens met deze gang van zaken? Laat het weten, in de comments!