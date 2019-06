McLaren gaat naast supercars nog iets anders doen

De Britse autofabrikant is aan het bijbeunen geslagen.

Zeg je McLaren dan zeg je supercars, Formule 1 en technologie. Alsof de Britten het nog niet druk genoeg hebben komt er nog een tak van sport bij. Overigens op een heel ander niveau dan je wellicht zou verwachten.

McLaren Automotive gaat zich ook bezighouden met het aanbieden van zelf ontworpen brillen. Ze noemen het de McLaren Vision Collection. Het merk zegt de eigen ‘DNA’ in de brillen te hebben verwerkt. Dat wil zeggen: exclusiviteit, exotische materialen en dat in combinatie met een flink prijskaartje.

De (zonne)brillen zijn gemaakt van onder meer carbon of titanium. Voor 254 pond heb je het goedkoopste modelletje. Het voorlopige duurste model gaat 1.578 pond kosten. Dat komt neer op omgerekend dik 1.760 euro.

Het automerk wil meer dan een luxe Hans Anders spelen. Zo worden de monturen gemaakt op basis van een gezichtsscan met 3D geprinte titanium frames. Op deze manier moet de bril als gegoten zitten. De productie van de snelle planga’s is in handen van Leica. McLaren zegt dat de brillen perfect zijn voor activiteiten zoals autorijden (goh), zeilen, golfen, skiee├źn en meer. Op het Goodwood Festival of Speed toont McLaren de Vision Collection voor het eerst aan het publiek.