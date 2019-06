BMW laat zien wat mogelijk is met 720 pk sterke Power BEV

Nu nog even een productierijpe versie maken en klaar is kees.

Alsof het in een van die gore stripclubs langs de oude weg richting Brussel zit, zo strooit BMW zijn persberichten vandaag op het medialandschap. Vanmiddag heeft het Duitse merk het doek getrokken van zijn Power BEV: een testvoertuig waarmee het wil laten zien wat het op elektrisch gebied in huis heeft.

BMW heeft een ontwikkelingsteam de opdracht gegeven een experimentele auto te bouwen, die zowel héél snel in een rechte lijn moet zijn als behendig door de bochten moet kunnen scheuren. Dat hij snel is in een rechte lijn, daar komen we zo op terug, eerst leggen we uit waarom de auto een genot moet zijn om te sturen.

Volgens BMW heeft het vooral te maken met het feit dat de auto niet is voorzien van een limited slip differentieel. Klinkt raar, is het niet. De twee elektromotoren op de achteras werken namelijk onafhankelijk van elkaar, waardoor de auto beschikt over e-torque vectoring. Het systeem moet beter en efficiënter werken dan een LSD, omdat de elektromotoren te allen tijden zoveel mogelijk vermogen naar de beide achterwielen sturen. Zo kan de Power BEV – wat staat voor Power Battery Electric Vehicle – zo hard mogelijk door de bocht.

Kijken we naar de prestaties, dan zien we dat BMW op dit gebied eveneens behoorlijk heeft uitgepakt. De Power BEV wordt zoals gezegd aangedreven door drie van BMW’s vijfde generatie elektromotoren, die gezamenlijk 720 pk produceren. Volgens het merk moet de auto in minder dan 3 seconden naar de 100 km/u kunnen snellen. De volledig elektrische Power BEV is gebaseerd op een 5 Serie. De productieauto hoefde niets aan interieurruimte op te offeren.

Afgezien van het feit dat de Power BEV een rijdend affiche is voor hetgeen BMW momenteel kan op technisch gebied, is het eveneens een voorloper van toekomstige auto’s. Zo zal de iX3 bijvoorbeeld van dezelfde elektromotoren worden voorzien.