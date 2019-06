Kabinet bezig met rekeningrijden, dit is wat we weten

Betalen naar gebruik. Wat kunnen we verwachten in ons land?

Het kabinet overweegt om de motorrijtuigenbelasting (MRB) af te schaffen. In plaats daarvan moet er een eerlijker systeem komen. Niet maandelijks of per kwartaal betalen op basis van gewicht, brandstof en woonlocatie, maar op basis van hoeveel kilometer je aflegt. In volksmond bekend als rekeningrijden. Het idee kwam diverse keren voorbij op de politieke agenda, maar tot een daadwerkelijke invoering is het nooit gekomen. Daar kan de komende jaren verandering in gaan komen.

De regeringspartijen CDA, VVD, D66 en CU overwegen om betalen naar gebruik in te voeren. Dat zegt RTL Nieuws op basis van ingeziene stukken. Het kabinet wil rekeningrijden mogelijk in 2026 gaan invoeren en kijkt op dit moment naar drie verschillende mogelijkheden.

Met de eerste variant moeten alleen elektrische auto’s betalen voor gereden kilometers. Deze auto’s zijn nu nog vrijgesteld van MRB. Benzine- en dieselauto’s blijven gewoon MRB betalen zoals dat nu gaat. De VVD is voorstander van deze maatregel. De partij ziet niets in de traditionele vorm van kilometerheffing.

De tweede variant is dat iedereen moet gaan betalen voor gereden kilometers. Hoe, wat en waar is nog niet duidelijk. De MRB wordt met dit systeem afgeschaft. Wel is duidelijk dat het om een variabel bedrag moet gaan. Tijdstippen en locaties zullen van invloed zijn op de kilometerprijs.

De derde variant is de tweede variant, maar dan met nog een heffing op automobilisten die tijdens de spits rijden. Vooral de linkse partijen zullen met dit systeem blij zijn, want het belast de automobilist maximaal.

Welk systeem het gaat worden en of het überhaupt zover gaat komen is afwachten.

