McLaren MCL35M met Mercedes-motor is hier - Autoblog.nl

We beginnen langzaamaan in de F1-stemming te komen, want de McLaren MCL35M is hier als eerste 2021 Formule 1-auto.

Voor McLaren zijn er dit jaar een aantal zaken anders in vergelijking met vorige seizoenen. Het begint met de coureurs, dat een nieuwe kop heeft in vorm van de goedlachse Daniel Ricciardo. Zijn teamgenoot, de 21-jarige Lando Norris, neemt voor het derde achtereenvolgende seizoen plaats in het zitje van een McLaren. De McLaren van dit seizoen is de MCL35M.

De Britten zeggen dat de MCL35M voornamelijk een evolutie is van de auto uit 2020. En dan hebben ze het over de aerodynamica. De krachtbron is wel degelijk geheel anders. In plaats van een Renault-motor zit daar nu een krachtbron van Mercedes-AMG. Voluit heet deze motor de Mercedes-AMG M12 E Performance.

McLaren MCL35M

Er hebben een paar kleine aanpassingen aan de aerodynamica plaatsgevonden. Het gegeven dat teams experimenteerden met een nieuw uiterlijk voor het nieuwe seizoen lijkt definitief verleden tijd. McLaren blijft vasthouden aan de papaya oranje en blauwe kleurencombinatie. Door ieder jaar gebruik te blijven maken van eenzelfde kleurstelling blijf je makkelijk herkenbaar voor de kijker. Het is wel wat saai, elk jaar diezelfde kleurencombi.

Vandaag maken Norris en Ricciardo de eerste meters in de McLaren MCL35M. Dat zal op Silverstone zijn als onderdeel van de filmdagen. Het eerstvolgende moment dat de auto officieel in actie komt is op 12 maart in Bahrein.