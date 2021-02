Peugeot e-Rifter koop je met je verstand - Autoblog.nl

Peugeot heeft een nieuwe variant van de Rifter uitgebracht. De naam Peugeot e-Rifter geeft al weg wat dit precies betekent.

Lekker kostenbesparend natuurlijk, auto’s gezamenlijk ontwikkelen en deze los van elkaar uitbrengen. Het autonieuws wordt er niet diverser op. Laat staan voor uw auteur die er nog een leuk stukje over moet tikken. PSA heeft natuurlijk de bedrijfswagens Peugeot Partner, Opel Combo en de Citroën Jumpy. Drie voertuigen die onderhuids veel met elkaar delen en er ook als elektrische bedrijfswagen zijn. Daar zijn ook personenwagen uitvoeringen van, deze krijgen eveneens een elektrische variant.

Recent kwam Opel met de Combo-e Life, vandaag is Peugeot aan de beurt met de e-Rifter en volgende week volgt ongetwijfeld Citroën met hun variant. Ze krijgen allemaal de inmiddels welbekende elektrische aandrijflijn. Deze kennen we van bijvoorbeeld de Peugeot e-208 en de Corsa-e. Het betreft hier een 136 pk sterke elektromotor, gecombineerd met een 50 kWh accupakket. De elektrische auto het snelste opladen doe je met een 100 kW snellader. Dan is de batterij al 80 procent in een laadsessie van slechts 30 minuten.

In het geval van de Peugeot e-Rifter is er sprake van een actieradius van 280 kilometer. Het is zo’n typische personenwagen die je met je verstand koopt. Er kunnen maximaal vijf tot zeven personen mee, enorm veel bagage en daarnaast is het gewoon een moderne auto met alle gemakken van dien. Ga je er een grijns op je bakkes mee krijgen bij het aanvallen van een bochtige weg? Nee, dat niet. Prijzen van de e-Rifter zijn op dit moment nog niet bekend.