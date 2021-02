Volvo: wol en polyester zijn zó veel beter dan leer - Autoblog.nl

Velen zweren nog steeds bij leer, maar Volvo claimt dat hun premiumstoelen van wol en polyester beter zijn.

Koop je een premium auto, dan wil je natuurlijk ook een premium interieur. En volgens veel autoliefhebbers, betekent dat dat je leer in je interieur moet hebben. Stoelen van leer, dashboard van leer, stuur van leer, et cetera. Leer is alleen niet zo duurzaam en hip. Voor leer moeten immers dieren worden geslacht, terwijl auto’s juist minder moeten gaan uitstoten. Daarom proberen meerdere fabrikanten nieuwe interieurstoffen te bedenken, waaronder Volvo.

Ze noemen hun stof Tailored Wool Blend, ofwel wolmix, en laten je het kiezen bij de duurdere uitvoeringen van auto’s. Je kan het materiaal bijvoorbeeld kiezen voor je Volvo XC90, mits je het Inscription-pakket aanvinkt. Je hebt dan de keuze uit Charcoal met Midnight Zinc of met Slate Grey. Samen met het Inscription-pakket ben je net geen 5300 euro kwijt.

Maar wat is dat wolmix? Het materiaal van Volvo is een mengsel van 70 procent gerecycled polyester en 30 procent wol. Of, als je het heel plat wil zeggen, afgedankte petflessen en wol. Dat klinkt niet heel premium en luxe, maar Volvo zegt tegen CarBuzz dat het dat toch wel is.

Wol is namelijk van nature vuilafstotend en klimaattechnisch gezien goed, zegt de Zweedse autofabrikant. Met ‘klimaattechnisch’ moet je niet (alleen) aan het klimaat van de wereld denken, maar eerder aan het klimaat in je auto. Als het warm is, werkt wol verkoelend en als het koud is verwarmt wol juist weer. Eigenlijk precies het tegenovergestelde van leer dus.

De wolmix is echter ook lichter dan leer, wat weer betekent dat je auto lichter is met dit materiaal. Volvo noemt hier geen cijfers, maar in theorie zijn deze stoelen dus ook beter voor je portemonnee. Naast dat ze zelf duurder zijn dan leer, dan. Volvo biedt het mariaal nu een paar jaar aan, het bedrijf zegt dat ‘steeds meer klanten’ voor de wolmix kiezen.

Het enige probleem dat wij kunnen bedenken, is optisch van aard. De wolmixstoelen zien er namelijk wellicht niet zo premium uit als leer, dat toch net iets meer glanst. Wat denken jullie, heeft Volvo’s wolmix kans van slagen, of blijft leer het superieure auto-interieurmateriaal?

