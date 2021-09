Autoblog Garage: introductie Mazda CX-5

Hey weer een Japanner, yep en eentje met een tankpas deze keer, een onvervalste ‘leasebak’, een Autoblog Garage CX-5.

Leasen is de familie niet vreemd. Maar dat was na in een ver verleden een Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm en vervolgens een Renault Kadjar 1.5 dci vooral PRIVATE lease. Ik ben sinds deze maand echter weer toegetreden tot de groep ‘zakelijke leaserijders’.

Er staat een nieuwe Mazda CX-5 Sportive voor de deur van ons kantoor. Op het moment van schrijven zijn de eerste 1.250 km ruimschoots gepasseerd. Dat in de eerste twee weken. Dus we zijn blij dat de Autoblog Garage Mazda CX-5 er is.

Uitvoering Autoblog Garage CX-5

De keuze voor de uiteindelijke specs van deze auto zijn niet direct het resultaat van lange sessies aan de keukentafel met het thuisfront over kleur en wel of niet een trekhaak en zonnedak. Nee dit was een kwestie van pragmatisch shoppen: wat staat er want we willen snel rijden.

Zo viel er in mijn whatsapp mailbox een linkje naar de auto die je op deze pagina ziet. Een auto die inderdaad qua kleur/velg combinatie prima naast onze Autoblog Garage IS250 (zie foto hieronder) kan staan. Alsof het zo gepland was. En dit is dus nog net een pre-facelift auto! Die we dus enkele weken geleden konden ophalen bij Mazda Breda.

#teamgrijs

Maar, we hebben het hier dus over een Mazda CX-5 in Sportive uitmonstering. Het is een voorwielaangedreven SUV uitgerust met het 2 liter 4-cilinder blok dat volgens Mazda geen turbo nodig heeft. 165 Trappelende paarden staan klaar om via een automatische versnellingsbak hele families in ‘full comfort’ naar Zuid-Frankrijk te vervoeren met een sleurhut erachter. Of gewoon 5 kinderen naar een kinderfeestje zoals bij ons afgelopen weekend het geval was.

De prestaties van de Mazda op papier, met in het achterhoofd dat de Mazda een rijklaargewicht heeft van 1594kg, 9,8s van 0-100 km/u en een topsnelheid van 192 km/u. Waar is de tijd dat elke station met een tweeliter motor gewoon naar de 220 km/u liep in Duitsland…. Oh ja, Station vs SUV, aerodynamisch net even anders.

Hoe bevalt het

De Mazda CX-5 bevalt in ons huishouden prima. Iedereen zit er goed in, maar de bestuurder het beste. Want alleen die stoel is elektrisch verstelbaar. De achterbak is meer dan ruim te noemen. Dat bleek wel deze week toen wij 3 dashboards van onze 206 gti’s naar de ‘flocker’ moesten brengen (daarover binnenkort meer) met nog 1 deel van de achterbank in gebruik voor een passagier. Praktisch gezien is de Mazda nu al een winnaar met zijn ruimte, automaat, camera’s voor en achter.

In de komende herfst en winter gaan we vast ook de elektronisch verwarmbare stoelen en stuurwiel waarderen.

Qua veercomfort voldoet de auto prima. Hij biedt wat je van een dergelijke vrij lijvige SUV verwacht. In korte bochten (rotondes) merk je dat hij best fors overhelt, maar hij nodigt dan ook niet uit tot het vlot nemen van korte bochten.

Want als we het hebben over vlot rijden dan komen we toch op het punt waar je als bestuurder je gaat aanpassen aan de auto. Je mist simpelweg koppel om echt vlot door te rijden. Eis je van de auto net wat meer vaart wanneer je van een rotonde afkomt dan laat de motor zich erg horen. De automaat schakelt dan terug en blijft erg lang hangen in lage versnellingen. Dit zorgt voor veel motorgeluid in de cabine.

Van de week mocht ik 500km als passagier genieten van @wouter ’s gepatenteerde rijstijl maar daar kan ik het niet op afschuiven. Het beste voorbeeld is dat wanneer de active cruisecontrol op de snelweg weer een vrije weg ziet en weer 10-20 km wil versnellen naar de ingestelde snelheid, de auto bijna altijd terugschakelt en dat merk je dus als passagier doordat de motor zich echt laat horen bij hoge toeren.

Daar valt prima mee te leven wanneer jij je dus aanpast aan de auto. Het beste advies, stap niet met haast in de Mazda! Als je overigens zelf de regie over de Automatische versnellingen wenst dan luister de Mazda prima. Bij zelf flipperen blijft hij in de door jou gekozen versnelling en schakelt hij niet zelf over zoals veel andere auto’s.

Wel blij mee? Jazeker. Ik vind het boven zijn praktische gemak vooral een mooie auto voor een SUV. Daar zullen vast de meningen over verschillen. Maar ik vind het 1 van de weinige auto’s in het segment met een eigen gezicht. Met stylingelementen die passen bij dit formaat auto’s. Mazda weet wat mij betreft wel echt een auto neer te zetten die niet direct duidelijk aanwijsbare broertjes en zusjes heeft die alleen net een ander koplampje of logootje hebben gekregen.

We melden ons binnenkort weer als er meer kilometers onder de voorwielaangedreven Autoblog Garage CX-5 zijn verdwenen.

Fotocredits: @machielvdd

