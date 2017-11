McLaren P1 op onschuldige wijze betrokken bij ongeluk

The wrong place at the wrong time zullen we maar zeggen.

De eigenaar van deze McLaren P1 zal niet blij zijn als hij te zien en te horen krijgt wat er met de hypercar is gebeurd. De exclusieve auto werd vervoerd in een vrachtwagen door een transportbedrijf in Cambodja.

De vrachtwagen kwam door een onbekende reden in aanraking met een andere truck op de weg. Hierbij raakte de truck, en belangrijker, de McLaren P1 flink beschadigd. De voorkant van de hypercar ligt in puin. De achterzijde lijkt -gelukkig voor de eigenaar- geen heftige schade te hebben opgelopen. Bij het ongeval raakten vijf mensen gewond.

De truck is total loss, maar de McLaren kan nog opgeknapt worden door de Britten in Woking. Met 375 geproduceerde exemplaren is de P1 geen alledaagse verschijning. Zeker in het zeer arme Cambodja, waar supercars niet in grote getale worden verkocht.

Fotocredit: YouTube. Via The Phnom Penh Post.