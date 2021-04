Koop de allereerste McLaren P1 - Autoblog.nl

Deze McLaren P1 is niet alleen 1 van de 375, maar ook echt nummer 1 van de 375.

2013 was een historisch jaar in de autowereld. Dit jaar markeerde namelijk de geboorte van de Heilige Drieëenheid van hypercars. Zowel Ferrari als McLaren en Porsche kwamen met een zeer geavanceerde en extreem snelle übersportwagen. Deze auto’s waren alle drie voorbestemd om een icoon te worden. Als ze dat niet al zijn.

McLaren’s bijdrage aan dit illustere trio was de P1. In vergelijking met Porsche en Ferrari had McLaren nog maar een heel beperkt cv als het op straatauto’s aankomt. De McLaren F1 was natuurlijk een icoon, maar daarnaast was er alleen de SLR McLaren (wat een Mercedes was) en de MP4-12C (die in 2013 nog maar twee jaar op de markt was).

De McLaren P1 kwam daarom goed van pas om de naam McLaren definitief op de kaart te zetten als volwaardig Ferrari-alternatief. Dat is zeker gelukt: de P1 wordt altijd in een adem genoemd met de LaFerrari. Bovendien heeft de P1 er aan bijgedragen dat McLaren in korte tijd wordt gezien als een serieus alternatief voor Ferrari. Dat is heel knap, aangezien er geen een merk is dat zo’n sterke naam heeft als Ferrari.

Qua prestaties was de McLaren P1 absoluut gewaagd aan de LaFerrari en 918. Met zijn carbon monocoque was de P1 de lichtste van het stel. De 3,8 liter V8 en de elektromotor zijn samen goed voor 916 pk. Daarmee heeft de McLaren P1 slechts 2,8 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. De topsnelheid is begrensd op 350 km/u. Op papier is de 918 weliswaar iets sneller, maar in de praktijk zijn de auto’s zeer aan elkaar gewaagd.

Misschien is de P1 de snelste, misschien niet. Wat het in ieder geval wel is: de exclusiefste. Terwijl er van de 918 Spyder 918 stuks gebouwd zijn en van de LaFerrari 699 stuks (inclusief de Aperta), is de P1 gelimiteerd tot slechts 375 exemplaren. Daarmee is het dus met afstand de zeldzaamste van de drie.

Afschrijving is sowieso al geen probleem met de P1, maar dat geldt nog eens extra voor het exemplaar dat je hier op de foto ziet. Dit is namelijk niet zomaar 1 van de 375 P1’s, maar daadwerkelijk nummer 1 van de 375. Dit exemplaar – uitgevoerd in Volcano Yellow – was de allereerste P1 die destijds aan een klant werd geleverd. McLaren bouwde daarvoor nog wel 18 prototypes en 3 pre-productieauto’s, maar die tellen natuurlijk niet mee.

Inmiddels heeft deze P1 alweer twee eigenaren gehad (familie van elkaar), maar er staat nog maar 5.899 km op de teller. De auto is dus duidelijk puur gekocht als investering. Winst zal er ongetwijfeld op gemaakt worden, de vraag is alleen nog hoeveel. Daar gaan we 22 mei achter komen. Dan wordt McLaren P1 nummer één namelijk geveild door Silverstone Auctions. Als extraatje zit er een persoonlijke brief van ontwerper Frank Stephenson bij. Toch maar mooi meegenomen.

Foto’s: Silverstone Auctions