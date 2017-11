Red Bull: “Ferrari werkt ons opzettelijk tegen”

Het is een harde wereld, daar in de Formule 1.

In een jaar waar Red Bull toch eigenlijk had moeten schitteren, wordt het team vooral getergd door motorische problemen. Het kleine aantal overwinningen dat ze gedurende het seizoen bijeen wisten te snoepen werkt misschien als een redelijke dekmantel om het moeizame jaar te verbergen, maar bij de teamleiding beginnen ze de hitte steeds meer onder de zolen te voelen.

Dit alles in het licht van de nog strengere regelgeving die de FIA voor volgend jaar op de planning heeft staan. Waar er dit jaar slechts 4 motoren gebruikt mogen worden, wordt het in 2018 nog verder teruggeschroefd naar 3 eenheden per jaar. Horner, die de bui al voelt hangen, heeft het afgelopen halfjaar zwaar gepleit voor het terugdraaien van deze aanpassingen. Na een nieuwe meeting voor aanvang van de Grand Prix van Braziliƫ lijkt de interesse echter nog altijd ver te zoeken.

Het is niet de eerste keer dat Horner met een dergelijke voorstel op de proppen komt. Dat is niet zo gek ook; zijn team heeft al jaren last van minder presterende of ronduit onbetrouwbare motoren. Maar waar Christian meer dan ooit had gehoopt op wat gezond verstand en eensgezindheid, lijkt het tegenovergestelde te kloppen. Zowel Ferrari als de rest van de teams in de Strategy Group zijn schijnbaar content met het verder aanscherpen van de regels. Met name Ferrari, die naar eigen zeggen al grote stappen heeft gemaakt richting het betrouwbaarder maken van hun krachtbronnen, waardoor een annulering van de nieuwe regels hen niet alleen tijd en geld, maar mogelijk ook een voordeel kan kosten. En dit is natuurlijk het laatste dat ze die Frans-Oostenrijkse koekenbakkers willen gunnen.

Als we kijken naar hun betrouwbaarheid is dit ook wel enigszins te begrijpen. In vergelijking met teams als Honda en Renault, waren de door Ferrari en Mercedes aangedreven teams slechts verantwoordelijk voor een fractie van de gridstraffen in 2017. Waar deze eerste twee samen goed waren voor bijna 700 plaatsen, deden de Italianen en Duitsers het met 20 strafplaatsen elk een stuk beter. Toch kan Horner nog enige op enige steun rekenen; Ross Brawn liet eerder deze week weten deze ongein aan te willen pakken.