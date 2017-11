Nederlandse 599 GTO is een smakelijke occasion

Een lekkere uitvoering.

De Ferrari 599 GTO is wat mij betreft de mooiste Ferrari van de afgelopen 10 jaar. De spartaanse variant op basis van de 599 was het laatste model met de rustige lijnen. Daarna kwam de F12berlinetta en begon Ferrari met een nieuw ontwerp-offensief. Een designtaal die ik tot op heden nog niet echt als ‘briljant’ kan omschrijven.

Deze 599 GTO in kwestie komt uit 2010 en heeft 21.957 kilometer op de teller staan. Bij de gelimiteerde GTO hoort kenteken 29-SPK-6 en de supercar had een nieuwprijs van 441.500 euro. De eerste eigenaar koos niet voor een onopvallende kleur. De 599 GTO kreeg een zwart pak met gele remklauwen aangemeten. De kleur geel komt terug in de stiksels in het interieur, de wijzerplaat en het Ferrari-logo in de hoofdsteunen.

De 670 pk sterke 599 GTO is een gewilde auto en exemplaren met zeer weinig kilometers gaan richting de miljoen euro qua waarde. Omdat deze Ferrari niet stil heeft gezeten hangt er ook een ander prijskaartje aan. Desondanks vraagt Thijs Timmermans 595.000 euro voor de supercar. Check de advertentie op Autotrack.