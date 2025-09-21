Snelste EV is nu ook snelste productieauto* ter wereld

Een gevreesde Chinese hypercar met 3.000 pk danst nu met de algehele snelheidsrecords van productieauto’s.

Dankzij EV’s zijn sprinttijden heden ten dage niet meer hetzelfde. Waar bijvoorbeeld een Bugatti Veyron/Chiron speelde met de limieten (2,5 seconden, sneller konden de turbo’s niet spoelen), is eigenlijk alles met een prijskaart wat daaronder komt elektrisch of deels elektrisch aangedreven. Maar dan lukt het ook om onder de twee seconden te komen, waarmee het min of meer vechten is tegen hoe bestand je lichaam is tegen dat soort krachten.

Snelste EV

Waar die Bugatti’s dan weer scoren is topsnelheid, want dat was het klapstuk van de Veyron en later Chiron toen de SS 300+ uitkwam. Bugatti bewees dat hun allersnelste, 1.600 pk sterke SuperSport-versie van de Chiron een enorme 490 km/u kon aantikken en dus danst met de 500 km/u-limiet. En dat is wel waar vele EV’s het voor gezien moeten houden: zoals je weet heeft een EV al zijn koppel per direct ter beschikking, maar vlakt het op hoge snelheid af. BYD heeft er met hun bijzondere YangWang U9-hypercar een oplossing voor: meer vermogen toevoegen. Veel meer. De ‘Extreme’-versie van de U9 heeft 3.000 pk. Goedemorgen!

Dat leverde al op dat de BYD YangWang U9 Extreme de snelste EV ooit is door op een testbaan in het Duitse Papenburg een heuse 472 km/u aan te tikken. Een nette score, maar BYD wil meer. En BYD krijgt meer. Het record van Bugatti is aan diggelen: in een eenzijdige run haalde de BYD YangWang U9 Extreme 496 km/u in de jacht op het zijn van de snelste productieauto ter wereld.

En uiteraard, zodat de officials (maar ook wij) kunnen meekijken of ze wel netjes zijn hing de U9 vol met camera’s die de run vastlegden. Op het moment dat de 496 gehaald wordt zie je de auto een beetje naar de linkerkant trekken, waarna de snelheid wordt verminderd. Stuurcorrecties zijn levensgevaarlijk op deze snelheden: een overcorrectie kan fatale gevolgen hebben. Maar de angstaanjagende acceleratie, zelfs op deze snelheden, doet vermoeden dat de koek nog lang niet op is boven de 496 km/u. Het enige wat ze nog moeten doen is net als Bugatti het ding wat stabieler maken: die staan er juist om bekend dat ze vrij probleemloos te bedienen zijn, zelfs op hoge snelheden. Helemaal als je testcoureur Andy Wallace bent.

*Record?

Met potlood durven we dus wel op te schrijven dat de BYD YangWang U9 Extreme de snelste productieauto ter wereld is: het is wachten totdat de auto weer een stukje verder geoptimaliseerd is en het getal op het dashboard start met een 5. Maar een officieel snelheidsrecord is het nog niet. Daarvoor moet de run ‘in dezelfde adem’ twee kanten op gebeuren en wordt het gemiddelde gepakt. SSC claimde dat het hun was gelukt met de Tuatara, maar dat record stonk aan alle kanten en de officiële poging (die wel het record opleverde) bleef steken op 455 km/u. De 490 km/u van de Chiron SS 300+ was ook maar één kant op en heeft nooit voor het record gezorgd. Als je ‘de snelste’ beschouwt als de auto waar bewezen de hoogste snelheid op de teller heeft gestaan, dan is de BYD YangWang U9 de snelste auto ter wereld. Bugatti heeft kennelijk nooit de ambitie gehad om de run met de Chiron SS officieel te klokken, de vraag is natuurlijk of BYD dat wel heeft. Want de eerste auto die beide kanten 300 mijl per uur én 500 km/u per uur kan, die pakt wel twee bijzondere mijlpalen.