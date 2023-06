Snelste auto ooit op Goodwood is nu te koop

De krankzinnig snelle McMurtry was dé sensatie van Goodwood en je kunt ‘m nu kopen.

Het Goodwood Festival of Speed is een evenement voor echte petrolheads, maar toch was het vorig jaar een elektrische auto die de show stal. De McMurtry Spéirling was namelijk krankzinnig snel op de heuvelklim. Je geloofde je ogen bijna niet.

Voormalig Formule 1-coureur Max Chilton zette met de auto een tijd van 39.081, waarmee het de snelste auto ooit was op de Hillclimb. Dit record was daarvoor in handen van een andere elektrische auto: de Volkswagen ID. R.

De Volkswagen ID. R is altijd een prototype gebleven, maar van de McMurtry is er nu een versie die je daadwerkelijk kunt kopen: de Spéirling Pure. Deze auto moet minstens zo snel zijn als het prototype dat over Goodwood raasde.

Wat de McMurtry uniek maakt is dat het een ‘fan car’ is á la Gordon Murray. Met dit systeem heeft de auto meteen vanuit stilstand extreem veel downforce. Ten opzichte van het prototype heeft de Spéirling Pure een compleet nieuwe fan, die efficiënter en lichter is.

De Britten hebben nog een reeks andere verbeteringen doorgevoerd, waaronder een nieuwe accu, een verbeterd onderstel en bredere banden. De cijfers liegen er niet om: de McMurtry Spéirling heeft ruim 1.000 pk op een gewicht van minder dan 1.000 kg.

De topsnelheid ligt op 305 km/u, maar veel indrukwekkender is natuurlijk de acceleratie en de snelheid in de bochten. Zelfs krappe bochten op circuits kun je met meer dan 3G nemen. Of dat nog leuk is, is vraag twee, maar het kán.

McMurtry vermeld helaas geen cijfers van de acceleratie, maar we weten dat het prototype in ongeveer 1,5 (!) seconde van 0 naar 100 km/u knalde. Je kunt er deze vanuit gaan dat deze auto dat ook kan.

Het is een elektrische auto, dus we moeten het ook nog even over de batterij hebben. Die heeft een capaciteit van 60 kWh en is in minder dan 20 minuten vol te laden de snellader. De actieradius is niet bekend, maar dat is bij een circuitauto ook niet heel relevant. Want deze McMurtry mag niet de openbare weg op, als je het nog niet doorhad.

Je kunt ‘m echter wél kopen als consument. McMurtry gaat 100 exemplaren bouwen van deze idioot snelle EV. Er hangt wel een heel stevig prijskaartje aan, van 820.000 pond (zo’n 950.000 euro). Geïnteresseerden moeten nog wel even geduld hebben, want de eerste leveringen staan pas gepland voor 2025.