Meesterontwerper Robert Opron overleden - Autoblog.nl

Een van de meest invloedrijke designers aller tijden, Robert Opron, is helaas overleden.

Anno 2021 is design bijzonder belangrijk voor auto’s. Het is daarom vreemd dat veel ontwerpen enorm generiek en onherkenbaar voor het desbetreffende merk zijn. Veel auto’s worden ontworpen in een studio met een enorm team aan mensen. Het is bijzonder lastig om de creatieve individu te laten bloeien in zo’n zakelijke structuur. Opron was een van de weinige mensen die dat kon en dat daadwerkelijk deed.

CV Robert Opron

De Fransman heeft enkele geweldige ontwerpen op zijn CV staan. Na zijn middelbare school (en een periode in een sanatorium wegens tuberculose), studeerde Opron architectuur aan de kunstacademie in Parijs. Opron was bezeten van vliegtuigen en ontwierp in eerste instantie cockpits van vliegtuigen. Zijn eerste job in de automotive sector was bij Simca, waar hij drie jaar werkte. Vervolgens ontwierp de Fransman een tijdje huishoudelijke apparaten, nadat zijn afdeling bij Simca was opgeheven.

Citroën

In 1962 begint Robert Opron bij Citroën. Zijn eerste project is de update van de Citroën DS. Ondanks dat die auto ver zijn tijd vooruit was, moest de auto behoorlijk worden aangepast om nog eventjes door te kunnen. In 1964 werd Opron de hoofd-designer bij Citroën. Later zou Opron verantwoordelijk zijn voor auto’s als de GS, SM en CX. Robert Opron bleef tot 1974 bij Citroën, hij verliet het zinkende schip na de fusie met Peugeot.

Renault

In 1975 maakte hij de overstap naar grote concurrent Renault. Hij werkte mee aan de facelift van de Alpine A310. Later ontwierp hij auto’s als de 9, 11 en Fuego. Naast individuele capaciteiten van de execentireke fransman, was Robert Opron een raszuivere teamspeler. Net als een groots muzikant kon hij uitstekend samenwerken met andere grootmeesters.

Zo werkte hij samen met Marcello Gandini aan de Renault 25 en met Giorgetto Giugiaro aan de 19 en 21. Daarnaast liet Opron zien dat hij alles kon ontwerpen, in de jaren ’80 hield hij zich bezig met vrachtwagens voor Renault Trucks. Hij legde de basis voor de bijzondere Magnum, een van de weinige herkenbare vrachtwagen-designs.

Fiat

Nadat hij in 1985 ontslag nam bij Renault, ging Opron aan de slag bij Fiats Centro Stile. Daar legde hij de basis voor de ES30, een sportauto die zou uitgroeien tot de Alfa Romeo SZ. In 1991 bereikte Opron de pensioengerechtigde leeftijd. Hij begon zijn eigen designbureau en ging in zijn eigen tempo aan de slag voor bedrijven als Ligier en Piaggio.

Specialiteit Robert Opron

De specialiteit van Robert Opron was dat hij als geen ander in staat was om creatieve ideeën om te zetten naar een concreet productie-klaar ontwerp. In veel gevallen worden de leuke, bijzondere en gave details afgezwakt. Niet zo bij Opron. Nu zijn er supercar-ontwerpers die dat ook op die wijze doen, maar Opron ontwierp voornamelijk heel betaalbare en praktische auto’s.

Nog indrukwekkender is dat het excentrieke ontwerpen waren, die bijna niemand tegen het hoofd stootte. Misschien wel de grootste kwaliteit is dat hij talent en creativiteit van een ander persoon kon herkennen en dat voorrang kon geven op zijn eigen idee als het beter was. Hij kon ook echt daadwerkelijk genieten van een briljant idee van een ander. Zolang het maar het zelfde doel diende. Mede daardoor zijn de Citroën-ontwerpen uit de jaren ’60 en ’70 nog altijd legendarisch.

Robert Opron

Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat Robert Opron 29 maart op 89-jarige leeftijd is overleden. Daarmee is de wereld een design-grootmeester armer. Dus mocht je rondrijden in je hippe crossover met sportpakketje en je komt een Citroën CX, SM, Renault 21 of Alfa SZ tegen: neem je hoed af. Omdat je zelf in het het equivalent van generieke bak magnetron-lasagne rondrijdt, mag je briljante rijdende haute cuisine alsnog een hoedtik geven.

