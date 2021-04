Nieuwe Citroën C5 wordt weer briljant Frans - Autoblog.nl

Het werd ook wel weer tijd voor een eigenwijze Franse auto. Gelukkig schijnt de nieuwe Citroën C5 aan die verwachting te voldoen.

Afgelopen week is Robert Opron overleden. De markante Fransman tekende enkele van de meest legendarische auto’s. Wat dat betreft was het ook niet anders mogelijk dan dat hij bij Citroën aan de slag zou gaan. Op dit moment zou een dergelijke frisse wind geen kwaad kunnen. Nu zien de Citroëns er best aardig uit, maar met name qua concept (bijna allemaal ‘crossover‘-achtigen) is het allemaal meer van hetzelfde.

Nieuwe Citroën C5

Dat is vreemd. Citroën is juist het merk dat origineel uit de hoek komt. Het is het merk dat nieuwe technieken en design-filosofiën toepast. En misschien nog wel het belangrijkste: dit allemaal tegen een lage prijs. Over het algemeen waren Citroëns redelijk tot zeer betaalbaar. Gelukkig is er goed nieuws voor de Citrofielen. Want er komt weer een échte Citroën aan.

Het gaat om de nieuwe Citroën C5. Zoals het een Citroën betaamt is het een enorme hatchback. Het wordt in elk geval een compleet andere auto dan de Peugeot 508, waarmee ongetwijfeld wat techniek gedeeld gaat worden. Nu is er als derde PSA-alternatief ook de DS 9, dat in feite een verlengde 508 met extra luxe is. De Citroen wordt weer compleet iets anders.

Beeldmateriaal

Citroën slingerde wat beeldmateriaal van de nieuwe Citroën C5 de wereld in (filmpje onderaan dit artikel), maar zoals wel vaker met teasers worden we dat niet heel erg veel wijzer van. Maar we kunnen wel zien dat de auto wat raakvlakken heeft met de Cexperience concept-car (de auto die je ziet op de afbeeldingen). Deze dateert alweer uit 2016. Daarmee is Citroën in elk geval heel erg consequent. Zo werd de concept van de Citroen C6, de C6 Lignage Concept, al in 1999 onthuld, terwijl de productie versie pas zes jaar later zou verschijnen. Wat dat betreft belooft het weer een echte Citroën te worden.

We zeggen overigens wel leuk dat het gaat om de ‘nieuwe Citroën C5’, maar die naam is nog allerminst zeker. De naam ‘E43’ wordt door Citroën gebruikt, maar duidt op de interne modelcode. Het kan ook zo het geval zijn dat Citroen de naam ‘C6’ weer van stal haalt. Hieronder kun je de bewegende beelden aanschouwen:

De introductie nieuwe Citroën C5 staat gepland voor 12 april.