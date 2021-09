Dit kost het nieuwe topmodel van Citroën

Een SUV, stationwagen en sedan voor de prijs van één auto. Is dat even een goede deal.

Het kan raar lopen. Een D-segment sedan was ooit een doodnormale auto, die in grote aantallen verkocht werd. Nu is dit type auto aan de straatstenen niet meer kwijt te krijgen. Tenzij je een Duits premiummerk bent. Maar dat is Citroën niet. Daarom heeft het merk vier jaar geleden al de stekker uit de C5 getrokken.

Een opvolger leek er niet in te zitten, maar nu is er tóch een nieuwe C5. Het is alleen geen sedan meer. Wat het dan wel is? Dat weet niemand. De auto is een kruising tussen een stationwagen en een SUV, maar dan met een aflopende daklijn. Lekker Frans dus.

De C5 X, zoals de auto heet, is dus geen directe opvolger van de C5, maar neemt wel het stokje over als vlaggenschip. Net als de vroegere vlaggenschepen van het merk moet je in deze auto een vliegend tapijt-ervaring hebben, aldus Citroën.

Het merk maakt nu ook bekend hoeveel je moet betalen om je Aladdin te kunnen voelen. De CX 5 staat vanaf €37.490 in de prijslijsten. Voor dat bedrag heb je een Puretech 130, met – inderdaad – 130 pk. Er is ook een versie 180 pk, die vanaf €43.190 te krijgen is.

De dikste versie is de Hybrid, die een 1,6 liter viercilinder aan een elektromotor koppelt. Deze komen gezamenlijk uit op een systeemvermogen van 225 pk. Voor deze variant ben je vanaf €42.290 kwijt. Dat is inderdaad goedkoper dan de Puretech 180, maar dan heb je wel een iets minder rijk uitgeruste versie.