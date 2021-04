Italiaans motoren zonder afschrijving! - Autoblog.nl

Het motorseizoen staat voor de deur. Wij zochten een aantal Italiaanse motoren uit, occasions zonder toekomstige afschrijving. Denken we…

Occasionweek, dus hoe zit het met de motorfietsen? We gingen op zoek naar occasions waarvan je niet over de afschrijving hoeft in te zitten wanneer ze een jaartje minder uit de schuur komen dan de bedoeling was (waar is ook al weer mijn MV Agusta…? ). De kosten van een stilstaande motorfiets zijn over het algemeen niet zo hoog. Een tientje houderschapsbelasting per maand en zo tussen de 10 tot 25€ per maand aan verzekering moet ook mogelijk zijn voor onderstaande exemplaren.

Laat vooral ook in de reacties weten welke ‘afschrijving-vrije Italiaanse motoren ‘ bij jullie op het verlanglijstje staat.

2013 Moto Guzzi V7 Stone

Een Moto Guzzi die nog € 6.750 moet kosten. Die gaat toch zeker wel een berg afschrijven. Toch? Nee, dat zit er niet direct in. De V7 is zo’n model dat nieuw best wel aardig verkocht voor Moto Guzzi maar zo’n typische Italiaanse motor is die als occasion weinig last heeft van afschrijving

Maar misschien moeten we hem wel vergelijken met de Alfa Romeo Giulia als occasion zoals @willeme gisteren beschreef. Nieuw niet perse bovenaan de ranglijst, maar tweedehands wel veel gezocht, met dus schaars aanbod.

Zoek je ‘Europees’ naar een V7, dan kom je in heel Europa niet ver met € 5.000 en dan hebben we het over het oudere (lees: minder betrouwbare) model van rond 2010 en niet deze ‘facelift versie. Dit blok loopt simpelweg beter en de aandrijflijn is betrouwbaarder. Verwacht geen strepentrekker. Maar wel een karaktervolle motor met die heerlijke onderhoudsvrije cardanaandrijving. Blijft ie dus een keer een zomertje binnen staan, dan zit je niet gelijk met een uitgedroogde ketting. Je vindt de Moto Guzzi V7 uit 2013 hier. Niet geheel onbelangrijk, hij staat bij TLM in Nijmegen, eigenlijk DE Moto Guzzi specialist in NL, ook wel lekker voor de gemoedsrust.

1999 Ducati M900 Monster

Een Italiaanse motor van meer dan 20 jaar oud, met 60.000 km op de klok? Inderdaad, als er gewoon goed voor gezorgd is en hij staat bij een betrouwbaar adres, why not? Zeker wanneer er een prijskaartje aan hangt van ‘een paar duizend’. € 3.450 in dit geval en daarvoor kan je ook nog een beetje garantie krijgen.

De Monster is ontworpen door de Argentijn Miguel Galluzzi. De man die later ook de Cagiva (V-)Raptor en ook de V7 Stone hierboven heeft gestileerd. Tijdens zijn periode bij Cagiva reed de ruim 1.90 meter lange en meer dan 100kg zware Argentijn rond door Noord-Italië in zijn eerste generatie Twingo. Ik persoonlijk heb nog wel eens opzij moeten springen als ik overstak naar de kantine voor mijn pastaatje. Maar dat terzijde!

Een relatief onverprutste Ducati Monster is moeilijk te vinden. Dit is er eentje. Natuurlijk mogen die dempers eraf en vervangen worden door exemplaren waar ze langs een dijkje niet gelijk de telefoon voor pakken.

Of in ieder geval exemplaren met een beter passend logo. Deze Ducati’s kunnen eigenlijk niet verder zakken en te verwachten is dat overlevers uiteindelijk ook wel weer richting de € 5.000 en daarboven zullen stijgen. Want de Monster is een icoon in tegenstelling tot veel andere Ducati modellen. Dit exemplaar, een 1999 Ducati M900 Monster vind je hier online.

2008 Aprilia RSV 1000 R Factory

Uit de tijd dat de snelste Aprilia nog gewoon een V2 motor had (van Rotax origine) ipv een V4. Volgens sommigen (die het menen te weten) ook een iets betrouwbaarder metgezel dan het V4 blok van de opvolger de RSV4. Maar misschien het grootste verschil is letterlijk de grootte.

Waar de grote rijder zich op moet vouwen op een RSV4, kan de kleine rijder (ondergetekende dus) maar moeilijk met beide voeten aan de grond op ‘de Mille’. Het is niet zo gek dat de eerste RSV generatie een best wel een grote schare fans heeft. Het blok is heerlijk karaktervol en krachtig. De styling won het vanaf het begin zeker niet van wat de concurrentie uit Bologna aanbood.

Maar anders dan anders was de Aprilia zeker. Het is vrij lastig de juiste prijs te bepalen van deze modellen. Deze Factory uitvoering is door die toevoeging zeker een ‘premium’ waard. Maar voor dit soort oudere sportmotorfietsen is het aanbod EN de vraag relatief beperkt. Ruim 43.000 km heeft dit exemplaar op de klok staan. Maar dat is voor deze blokken geen enkel probleem.

Een Ducati blijft altijd een groter publiek aanspreken en waar 916’s / 996’en en 998’en gewoon weer de 10.000 grens hebben of gaan doorbreken is dit bij deze Aprilia voorlopig nog niet te verwachten. Dit exemplaar staat te koop mij Motoport Assen, waar Italofiel Jan Huls de scepter zwaait. Je vindt deze 2008 Aprilia RSV 1000 R Factory hier online.

Welke Italiaanse motoren hebben volgens jullie ook geen last meer van afschrijving en zijn daarmee ideaal om gewoon bij je verzameling te zetten. Want zoals iedereen weet, het optimale aantal motoren om te hebben is altijd N+1.