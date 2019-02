Megahuis in Nieuw-Vennep heeft ruimte voor meerdere Ferrari’s

We mogen weer even wegdromen bij een gave stek.

Je kunt al een tijdje terecht bij Autoblog voor leuke huizen. Want je moet toch ergens wonen en de vermogende autoliefhebber heeft vaak naast of onder zijn woning een plaats voor zijn hobby. Vandaag hebben we er weer één. We nemen je mee naar Nieuw-Vennep.

Net buiten dit kleine dorpje onder Schiphol staat een vrij grote villa. En dan bedoelen we echt groot: 1.750 vierkante meter(!). Het hoeft geen verrassing te zijn dat de eigenaar van het pand er niet op heeft bespaard. Met een overdekt zwembad, een tennisbaan en op meerdere plekken in het huis een starliner à la Rolls-Royce, is het met recht een superdeluxe huis.

Het huis is ontworpen door Bert Verwey, een Nederlandse architect. Kosten noch moeite zijn bespaard om een droomvilla neer te zetten. Het is moeilijk om je voor te stellen hoe groot het daadwerkelijk is, hopelijk dat de foto’s een beeld geven. De vormgeving is wel overwegend modern, dus dat moet je ding zijn.

Er is beperkt beeld van de garage, maar gelukkig is er een ‘peephole’. Vanuit één van de grote (werk)kamers kun je de garage inkijken. Zo kun je lekker werken, gemotiveerd door datgene waar je zuurverdiende centen heen gaan. In dit geval de Ferrari F355 van de eigenaar. Goede keus, maar de garage lijkt lang niet vol. Er passen volgens de advertentie vijf auto’s in de garage, dus voor speelgoed van autoliefhebbers is er ruimte zat.

De prijs van al dit lekkers zal niet mals zijn, we kunnen je echter niet vertellen wat de prijs precies is. Die staat niet op de website van James Edition, want de prijs is op aanvraag. Enkele miljoenen aan huis kun je echter op rekenen. Of je de Ferrari erbij krijgt is tevens niet bekend, we zijn bang van niet.

Met dank aan Stuiver voor de tip!