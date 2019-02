Zo maak je van je familiehok een gezellige woonruimte

Zo leuk kan eenvoudig zijn!

Kamperen is niet iedereens ding. Toch lijken campers veelal in de smaak te vallen. Het leukste aan campers is de eenvoud, in combinatie met het slim nadenken. Je probeert zo luxe mogelijke spullen in een zo klein mogelijke ruimte te stoppen. Nou is het kleine formaat ook niet bij alle gave campers van toepassing, maar goed.

Je vrachtwagen- of busrijbewijs halen en rondrijden in een omgekatte touringcar is gaaf, maar niet voor iedereen weggelegd. Bovendien is het primitieve wat men soms aanspreekt. Je gaat op vakantie om zoveel mogelijk buiten te zitten, te genieten van de zon en de natuur en moet ook niet te duur zijn. Voor sommigen is een tentje of een kleine caravan daarom voldoende. Voor die mensen hebben we goed nieuws.

Een Brits bedrijf genaamd Campal maakt simpele constructies die even simpel in je kofferbak gebouwd kunnen worden. Dat hoeft niet eens de kofferbak van een VW Transporter te zijn, het mag ook nóg kleiner. De Campal-setjes passen namelijk in busjes zo klein als de Renault Kangoo, Peugeot Partner en Fiat Dobló. Uiterst betaalbare auto’s waar je buiten de vakanties om ook nog iets aan hebt.

Het idee is erg simpel: van hout wordt een constructie gemaakt in de kofferbak van je auto. Met uitschuifbare kastjes kun je binnen no-time een keuken en keukenkastjes tevoorschijn toveren. Ook kun je van je kofferbak een bankset inclusief tafeltjes maken. En ’s avonds klap je alles weer in en heb je een tweepersoons bed.

De ombouwsets kosten zo’n 1.100 pond (1.250 euro), de auto moet je uiteraard zelf aanleveren. Van de beschikbare busjes is een selectie gemaakt van vooral de passagiersversies, maar Campal kan ook andere automodellen of busjes met laadruimte ombouwen. Voor het geld krijg je een op maat gemaakte houten bak en kussens voor twee personen. Met de banken neer kun je in de vakantie de set zo in je auto schuiven en je hebt een camper. Knus, goedkoop en praktisch. Wij zien alleen maar winnaars!

Image-credit: Campal’s website en Facebookpagina.