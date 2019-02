Deze stoffige Vanden Plas had een bijzondere eigenaar

She, may be the face that I forget...

Het is al een tijdje een tof fenomeen, barnfinds. Dat iemand een schuur binnenwandelt en ineens een bijzondere auto vindt. Meestal zijn het prijzige of oude klassiekers, die eerst stevig onder handen genomen moeten worden om weer de weg op te kunnen. Of mensen laten ze gewoon in hun stoffige, mossige staat.

Een recente barnfind ging onder de hamer bij Bonhams. Een Vanden Plas Princess 1100, welteverstaan. We kennen het Nederlands/Belgisch klinkende Britse bedrijf van speciale projecten op basis van oude auto’s. Het bedrijf is ook een tijdje van Austin geweest, die de koetsenbouwer gebruikte voor luxe versies van hun standaard auto’s.

De Princess 1100 is vrij bijzonder. De carrosserie lijkt op een kleine hatchback van toendertijd, de jaren ’60. Maar de voorkant is vormgegeven alsof het op een veel grotere sedan behoort. Het geheel is daardoor misschien ietwat uit balans, maar dat maakt hem juist uniek. Ook in letterlijke zin is hij uniek, er zijn niet gigantisch veel Princesses meer over.

Toch is de auto een cultstatus voorbij. Prijzen zijn genereus, al helemaal als je een exemplaar vindt wat oogt zoals hij daadwerkelijk is: al vijftien jaar in een schuurtje. Verwacht niet dat je potten breekt op veilingen.

Toch is het exemplaar in dit artikel merkwaardig. Tijdens de Bonhams-veiling werd de Vanden Plas aangeboden als een wel heel bijzonder stukje historie. De auto zou voor het laatst bereden zijn door wijlen Charles Aznavour. De chansonnier was recent veel in het nieuws vanwege zijn overlijden, dus of de vondst van de speciale auto toevallig is?

Het exemplaar in kwestie ziet er eigenlijk nog best oké uit voor een auto die vijftien jaar stof zat te happen. Bovendien doet de motor het nog, dus echt kapot is hij ook niet. De auto wisselde van eigenaar voor ‘slechts’ 10.350 euro. Veel voor een doorsnee Britse klassieker, weinig voor een erfstuk van Aznavour.