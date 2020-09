Mensen halen massaal gevaarlijke capriolen uit op A12 [video] - Autoblog.nl

Een dichte afrit op de A12 bleek vanochtend niet dicht genoeg en Rijkswaterstaat is terecht boos.

De afrit die je moet hebben is precies afgesloten: daar word je niet vrolijk van op de vroege ochtend. Maar wat zie je? Je kunt er nog langs als je een rood kruis negeert en een rij pionnen plus een weginspecteur omzeilt. Dat was ongeveer de gedachtegang van diverse weggebruikers die vanochtend op de A12 reden.

Het begon rond half zeven, toen er een ongeluk plaatsvond bij de afrit Zevenhuizen. De afrit werd daarom afgesloten. Dit was niet te missen omdat er een Rijkswaterstaat-auto, een rij pionnen en een weginspecteur stond. Ook werd er een rood kruis getoond.

Toch waren er mensen die kost wat kost de afslag wilden nemen. Dit is te zien op de video die Rijkswaterstaat op Twitter deelt. Uiteraard zijn ze not amused. Ze noemen de situatie vanochtend bij de dichte A12-afrit levensgevaarlijk. Te zien is hoe diverse auto’s en vrachtwagens na de pionnen een haakse bocht nemen en door de berm alsnog de afrit nemen.

Op het negeren van een rood kruis staat een boete van €240. Het is iets waar Rijkswaterstaat al lang tegen ageert. Dit deden ze onder andere via de campagne #nietvoorniX. Als je ziet hoe het er vanochtend aan toe ging zou je bijna denken dat deze campagne voor niks was.