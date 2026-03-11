Da’s best veel. Hoe zit dat dan?

Automerken hebben het de laatste jaren opvallend vaak over CO₂-uitstoot, maar meestal gaat dat over wat er uit de uitlaat komt. Of in het geval van een elektrische auto: juist niet. Maar er zit natuurlijk ook al een flinke uitstoot in het bouwen van zo’n auto zelf.

Denk aan grondstoffen, materialen, fabrieken en transport. Polestar probeert dat allemaal wat inzichtelijker te maken en komt daarom weer met nieuwe cijfers over zijn volgende model.

Het merk heeft namelijk berekend hoeveel CO₂ er vrijkomt bij het produceren van de nieuwe Polestar 5. Volgens Polestar komt de zogeheten ‘cradle-to-gate’ uitstoot uit op 23,8 ton per auto. Dat betekent: alles wat nodig is om de auto te maken tot het moment dat hij bij de klant staat. Dus grondstoffen winnen, onderdelen produceren, de auto bouwen en transport.

Nieuwe Polestar 5 stoot 23 ton co2 uit

Polestar publiceert dit soort cijfers al een paar jaar voor al zijn modellen. Dus ook de Polestar 4 bijvoorbeeld, inderdaad. Het idee daarachter is dat je pas iets aan de uitstoot kunt doen als je eerst weet waar die precies vandaan komt.

Volgens het merk zit een groot deel van die uitstoot in het materiaalgebruik. Vooral aluminium is een flinke factor bij het bouwen van auto’s. Bij de Polestar 5 komt daarom een deel van het aluminium uit recycling en een groot deel uit smelters die op hernieuwbare elektriciteit draaien. Volgens Polestar scheelt dat per auto meer dan 14 ton CO₂ vergeleken met traditioneel geproduceerd aluminium.

Ook bij de productie van de auto en de batterijonderdelen zou zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energie. In het interieur zitten daarnaast een paar alternatieve materialen, zoals composieten op basis van vlasvezels en tapijten die gemaakt zijn van onder andere gerecyclede visnetten en PET.

De Polestar 5 zelf wordt een elektrische vierdeurs GT. Volgens de fabriek kan hij tot 650 kW leveren, wat neerkomt op ongeveer 884 pk, met een koppel van 1.015 Nm. Het rijbereik ligt volgens de WLTP-meting tot ongeveer 678 kilometer en dankzij een 800-volt laadsysteem zou laden van 10 naar 80 procent onder goede omstandigheden in zo’n 22 minuten kunnen.

En je weet ook hoezeer je de planeet verpest als je er eentje koopt…