Rode kruizen worden massaal genegeerd

En de boete is niet mals en de opbrengsten voor de overheid zijn dat ook niet.

Rijkswaterstaat is weer genoodzaakt aan de bel te trekken. Het aantal boetes dat uitgedeeld is voor het negeren van rode kruizen is namelijk afgelopen jaar enorm gestegen. De teller staat op 3000, waar dit er in 2018 nog maar 1650 waren.

Blijkbaar snappen de beboete automobilisten nog steeds niet wat een rood kruis betekent. Of ze hebben er gewoon lak aan. Voor de Rijkswaterstaat is het nog steeds een raadsel, want een onderzoek naar de oorzaken leverde geen duidelijk resultaat op. Wel hebben ze het donkerbruine vermoeden dat de toenemende drukte en het feit dat automobilisten steeds kortere lontjes hebben een rol speelt.

Niet alle verkeersregels die overtreden worden brengen evenveel risico met zich mee, maar bij het negeren van een rood kruis is dat toch echt wel het geval. Het kan zomaar zijn dat je in volle vaart op een stilstaande auto van de Rijkswaterstaat of de politie afstormt. De mannen van Rijkswaterstaat kregen dit jaar zeven ongelukken te verduren, waarvan vier als gevolg van een genegeerd rood kruis.

Die 3000 prenten zijn overigens alleen nog maar de boetes die de Rijkswaterstaat zelf heeft uitgedeeld. Weginspecteurs met een BOA-status zijn bevoegd om deze te schrijven. Als daar ook nog de boetes van de politie bij opgeteld worden komt het aantal boven de 10.000 uit. De boosdoeners worden vriendelijk doch beslist verzocht €240 over te maken. Een snelle rekensom leert dat de rodekruisnegeerders de staatskas met een paar miljoen hebben gespekt.

Om te zorgen dat mensen weer een beetje normaal gaan doen heeft Rijkswaterstaat de campagne #nietvoorniX in het leven geroepen. Dit zal onder andere te zien zijn op borden langs de weg. Ook zal op verschillende verzorgingsplaatsen een aan gort gereden Rijkswaterstaat-auto te zien zijn. Het is de vraag of zo’n campagne veel zoden aan de dijk zet, want degenen die rode kruizen negeren, zullen waarschijnlijk ook niet al te veel aandacht hebben voor aan borden langs de weg.

