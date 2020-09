België gaat gratis rijbewijzen uitdelen - Autoblog.nl

Voordat je naar de zuivelafdeling van een Belgische supermarkt gaat: niet bij aankoop van een pakje boter.

Sommigen mensen worden er weleens van beschuldigd dat ze hun rijbewijs gratis hebben gehad (al dan niet bij een pakje boter). Binnenkort zijn er een aantal Belgen die er niets tegenin kunnen brengen als ze dit naar hun hoofd krijgen.

België, of eigenlijk moeten we zeggen, Wallonië, is namelijk een nieuw programma gestart dat mensen de mogelijkheid biedt om gratis hun rijbewijs te halen. Uiteraard is dit niet voor jan en alleman bedoeld. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een rijbewijs te krijgen zonder er een cent voor te betalen. Wacht dus nog even met een gat in de lucht springen als je in België woont en nog geen rijbewijs hebt.

Het aanbod is namelijk bedoeld voor werkzoekenden, of om het wat minder netjes uit te drukken: werklozen. Het gaat specifiek om mensen een zogenaamde vorming volgen of dit jaar afgerond hebben bij Forem of een partner daarvan. Forem is de Wallonische overheidsinstantie die werklozen begeleid. Voor de volledigheid: degenen die een integratietraject volgen bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn komen ook in aanmerking. Dat je het maar weet.

In totaal krijgen zo’n 4.000 mensen een ‘passeports drive’, zoals het gratis rijbewijs in België heet. De overheid betaalt voor deze mensen 30 rijlessen, het theorie-examen en het praktijkexamen. Of je nog de gelegenheid hebt om te zakken op een van de examens is niet bekend. Je bent waarschijnlijk wel gemotiveerd als je weet dat je een herexamen niet kunt betalen.

Het project zal 28 september van start gaan. Als het een schot in de roos is gaat België kijken of er nog meer gratis rijbewijzen uitgedeeld kunnen worden.

Bron: La Derniere Heure

Foto: Belgische Kever op de Belgische snelweg, gespot door @Row1