Max Verstappen komt met twee belangrijke verbeterpunten

Dat zou moeten resulteren in een betere plek dan P6…

Heerlijk dat we weer begonnen zijn met het 2026 seizoen in de Formule 1, niet? Wij hier vinden het hartstikke leuk, vooral omdat we weer lekker veel content hebben. Want er wordt nogal wat geklaagd door de heren coureurs en dat kunnen wij dan weer aan jou, de gewaardeerde lezer, vertellen.

Eigenlijk was alleen George Russell positief, maar dat zouden wij ook zijn als je dankzij je geweldige auto eindelijk ook eens kan winnen. Maar goed, er moeten dus dingen beter en Max Verstappen komt met twee belangrijke punten voor zijn team.

Het bleek in de eerste race dat de bandenslijtage van de Red Bull erger was dan goed is voor een mooi resultaat. En ook het energiebeheer was niet in orde. Met andere woorden, hij zat veel te snel zonder elektropower. En dat was op de relatief korte rechte stukken in Australië al een probleem. Kun je nagaan hoe dat in China gaat zijn.

En over die Grand Prix gesproken, het wordt een flinke uitdaging voor het team van Verstappen om de boel in orde te krijgen voor de hoofdrace, want ze hebben niet veel tijd. Het is namelijk een weekend met een sprintrace en dat betekent dat ze maar 1 vrije training hebben.

Werk aan de winkel dus, wil Max kans maken om wat potjes te breken. We gaan het komend weekend allemaal zien. Het hoe, wat, waar en wanneer lees je natuurlijk weer hier, zoals het moet!