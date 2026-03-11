Wedden dat deze meneer het bonter heeft gemaakt dan jij?

Hij heeft het in elk geval bonter gemaakt dan ik… En dat zegt wat

Je kent het wel, als de benzineprijs je eens niet tegenhoudt om je auto lekker vol te gooien voor een leuk plezierritje. Dat je je zorgen je zorgen laat, alleen en een bent met je auto en de weg waar je over rijdt. Niks aan de hand, tot dusver.

Want het kan namelijk eens gebeuren dat je zó in het moment zit, dat je niet op je snelheidsmeter let. Is vaak ook geen probleem en de pakkans is stiekem hartstikke laag. Totdat je wel gepakt wordt, dan raakt de poep de ventilator, zoals ze in Amerika zeggen. Maar dan in het Engels.

Ik kan er zelf over meepraten. Afgelopen zomer reed ik met de Z4 over een kaarsrechte dijkweg zonder in- en uitritten, zonder ander verkeer en een -leeg- fietspad dat van de rijbaan gescheiden wordt door een flinke dikke heg. Je zou er zo 180 kunnen rijden. Alleen is de maximumsnelheid slechts 60.

Ik raakte drie weken mijn rijbewijs kwijt, mocht 949 euro boete afrekenen -inclusief administratiekosten- en kreeg een tweedaagse cursus om opnieuw te leren hoe ik me veilig door het verkeer kon begeven. Al met al best klote, maar het kan nog veel erger.

In Tilburg is gisteren namelijk een jonge knul gesnapt die geen 50 kilometer te hard reed, maar 108. Nee, hij reed geen 108 in een 50 gebied, hij reed na correctie 158 in een 50 gebied. 108 te hard dus. Hadden we er al bijgezegd dat het een beginnend bestuurder was? Nee, nou bij dezen.

De jongeman in kwestie is vanzelfsprekend zijn rijbewijs kwijt en hij loopt ook het risico dat hij de auto moet inleveren, mits die van hem is. De boete is nog niet bekend, maar reken maar dat die hoger is dan die van mij. Ook krijgt hij een cursus en ik denk dat het geen Lichte Educatieve Maatregel gedrag wordt, maar de gewone zware.

Maar nu zijn we benieuwd, heb jij het zelf ook eens zo bont gemaakt? Of erger? Mijn meest grove misdraging ken je nu, nu jij met de spreekwoordelijke billen bloot.

We zijn heel benieuwd naar de verhalen!

Oh ja, de headerfoto is ter illustratie, zo hard reed de knul niet. Anders krijgen we dat weer.