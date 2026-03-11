Ford geeft ‘DA POPE’ een Explorer cadeau

Amerikaanse paus krijgt Amerikaanse SUV

Als je denkt aan de paus met een auto, denk je al snel aan een witte pausmobiel met glazen cabine en een hoop zwaaiende handjes. Gelukkig dacht Ford dat ook en besloten ze de paus een zwarte Explorer cadeau te doen. Gewoon lekker, voor dagelijks vervoer binnen het Vaticaan.

Voor het geval iemand hem nog voor een normale Explorer zou aanzien besloot Ford om twee extra details aan het exterieur toe te voegen. Dat klinkt in principe prima, tot je ziet wat Ford heeft gedaan. Want zodra Amerikanen iets persoonlijks mogen maken voor een beroemd persoon, gaat de subtiliteit meestal zo snel mogelijk het raam uit.

Niet te missen kentekenplaten

Van buiten oogt de Explorer op het eerste gezicht nog redelijk bescheiden. Zwarte lak, beetje chroom en verder weinig opvallends. Tot je dus naar die kentekenplaten kijkt. Daar staat namelijk ‘DA POPE’ op. En mocht dat nog niet duidelijk genoeg zijn, staat er ook nog ‘LEO XIV’ op.

Volgens Ford-CEO Jim Farley viel het de paus meteen op, en besloot hij uit enthousiasme meteen een kort ritje te maken in zijn nieuwe bolide. Daarbij bleek ook nog eens dat DA POPE niet vies is van een beetje sportief rijden. Mocht je in het Vaticaan dus bijna uit je sandalen worden gereden, weet je precies wie het was.

Chicago tot in de kleinste details

Als je dacht dat alleen het exterieur voorzien was van Amerikaanse flair, think again. Mocht de paus namelijk naast zijn naam ook zijn geboorteplaats zijn vergeten, is er in het interieur rekening gehouden met smaakvolle verwijzingen naar Chicago. Zo zijn er labels aan de stoelen genaaid in de kleuren van de Chicago-vlag, een skyline van Chicago geborduurd in de middenconsole, en last but not least, gravuren van zowel Chicago als de Sint-Pietersbasiliek op de dorpels. Het idee daarachter is dat de auto symbolisch de reis van Chicago naar het Vaticaan laat zien.

Daar stopt de gekkigheid nog steeds niet. Door alle creatieve processen heen was er zelfs nog tijd voor praktische upgrades. De Explorer heeft namelijk een audio upgrade gekregen, waarmee de Heiligheid niet alleen maar naar Amerikaans talkradio hoeft te luisteren maar ook kan genieten van Radio Italia.