Mensenpoep is viezer dan hondenpoep. En op de snelweg al helemaal.

Een smerig verhaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika. We gaan het namelijk hebben over mensenpoep. En niet zomaar een beetje mensenpoep, maar een hele lading van dat gore spul. En voordat je denkt “wat moet dat op een autosite?”, daar komen we zo op.

Het gaat namelijk om een flinke lading mensenpoep op de snelweg. Letterlijk een ’truckload’, zullen we maar zeggen. En zoals de titel va dit artikeltje al zegt; mensenpoep op de snelweg is een recept voor een ramp.

Waarvan akte…

Mensenpoep op de snelweg zorgt voor botsingen

Ik kan me zo voorstellen dat jullie zo langzamerhand enorm benieuwd zijn waar dit verhaal heengaat. Snap ik. Daarom ga ik dat maar eens uit de doeken doen, dat hebben jullie verdiend. Zit je er klaar voor?

We gaan hiervoor even naar Amerika, naar een snelweg in de staat Connecticut. Daar reed een vrachtwagen afgeladen met mensenpoep, ongetwijfeld op weg naar de juiste plaats om dat spul weg te werken.

Maar om nog steeds onduidelijke redenen begon de truck te lekken en kwam de smurrie op de snelweg terecht. Met een paar druppeltjes is dat geen probleem, maar het was hier iets erger.

Sterker, er lag op een gegeven moment zoveel mensenpoep op de snelweg, dat de auto’s die er doorheen reden in een slip raakten, met een flinke kettingbotsing tot gevolg. Zeker 8 auto’s waren bij de crash betrokken. De bestuurders zaten letterlijk en figuurlijk in de shit, zullen we maar zeggen.

Hoe de poep uit de vrachtwagen is gelopen is nog onduidelijk, maar aangezien de trucker na afloop is opgepakt, hebben we een donkerbruin vermoeden dat hij er iets mee te maken heeft gehad.

Goed, meer weten wij er hier ook niet van, maar we vonden het zaakje in zo’n mate stinken. dat we het wel even met je wilden delen.

Graag gedaan!